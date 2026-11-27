Um eine Ausspähung fremder Mächte zu unterbinden, dürfen „smarte“ Fahrzeuge künftig nicht mehr in militärische Liegenschaften einfahren. Betroffen sind nicht nur chinesische Modelle. Krone+ verrät, was Autos über die Besitzer wissen, wie andere Länder mit der Gefahr umgehen – und bei welchen digitalen Technologien das Heer sonst noch genauer hinschaut.