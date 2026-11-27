Für Svancer war der Bewerb nach einem missglückten ersten Trick quasi schon gelaufen. „Es war ein Trick, der ziemlich schwierig ist auf so einem Konstrukt“, erklärte der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Airtime so gering sein wird.“ Den zweiten Sprung nutzte der 22-jährige Wahl-Innsbrucker für eine Showeinlage, sprang ohne Stöcke und nur mit einer Red-Bull-Dose in der Hand.