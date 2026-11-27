Schreckliche Szenen am Innsbrucker Bergisel! Beim Airdrenaline im Big Air stürzte der US-Amerikaner Konnor Ralph schwer. Eine sportliche Enttäuschung erlebte indes Österreichs Ass Matej Svancer.
Es waren bange Minuten voller Sorge. Nach minutenlanger Behandlung im Auslauf wurde Konnor Ralph in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. Er ist bei Bewusstsein, sein Zustand ist stabil, hieß es.
Für Svancer war der Bewerb nach einem missglückten ersten Trick quasi schon gelaufen. „Es war ein Trick, der ziemlich schwierig ist auf so einem Konstrukt“, erklärte der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Airtime so gering sein wird.“ Den zweiten Sprung nutzte der 22-jährige Wahl-Innsbrucker für eine Showeinlage, sprang ohne Stöcke und nur mit einer Red-Bull-Dose in der Hand.
Am Ende wurde er Elfter (59,00). Zufrieden konnte hingegen Julius Forer sein, der Vorarlberger schloss das Heimevent auf Position sechs (156,25) ab und errang damit sein bestes Weltcup-Resultat. „Es war unglaublich, hat so viel Spaß gemacht. Ich bin mehr als zufrieden, es hat mehr oder weniger alles geklappt wie gewollt“, resümierte Forer. Der US-Amerikaner Cody Laplante (185,00) triumphierte vor dem Italiener Miro Tabanelli (181,25) und dem Schweden Jesper Tjader (168,25).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.