Black Friday (27. November 2026) und Cyber Monday bleiben in Österreich wichtige Einkaufstage. In einer Umfrage von Norstat gaben 57 Prozent der Befragten an, rund um Cyber Monday am 30. November Einkäufe zu planen. Sehr viele (82 Prozent) sorgen sich demnach aber vor Onlinebetrug.
Jede vierte Person von insgesamt 1000 Befragten in Österreich gab an, bereits Opfer eines Fake-Shops oder Onlinebetrugs geworden zu sein. „Gerade während der Black Week treffen hohe Kaufbereitschaft, attraktive Angebote und Zeitdruck aufeinander. Unternehmen müssen Betrugsversuche frühzeitig erkennen und Verbraucher schützen, ohne den Einkauf unnötig kompliziert zu machen“, sagte Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin des Informationsdienstleisters CRIF Österreich, der die Umfrage in Auftrag gegeben hat.
18,3 Prozent sagten hingegen, keine Sorge vor Fake-Shops oder ähnlichen Betrugsversuchen zu haben. Ungefähr vier von zehn Personen (39 Prozent) sagten, bereits KI-Chatbots wie ChatGPT, Copilot oder Gemini genutzt zu haben, um sich auf ihre Einkäufe vorzubereiten. Darunter sind vor allem unter 30-Jährige. Zurückhaltender sind die Befragten allerdings, wenn Künstliche Intelligenz eigenständig einkaufen soll. Die klare Mehrheit (63 Prozent) würde das laut eigener Aussage nicht zulassen.
Elektronik am gefragtesten
Insgesamt sagte die Mehrheit (56,7 Prozent), rund um Black Friday und Cyber Monday einkaufen zu wollen. Dabei wurde nicht unterschieden, ob es sich um Onlineeinkäufe oder den Einkauf direkt vor Ort in Geschäften handelt. Besonders hoch ist die Absicht bei Menschen unter 30 Jahren und bei den 30- bis 39-Jährigen. Elektronik ist die mit Abstand am meisten genannte Produktkategorie (48 Prozent), gefolgt von Mode (32 Prozent) und Haushaltsgeräten (28 Prozent). Häufig greifen die Befragten (43,7 Prozent) zu Produkten, die sie bereits zuvor kaufen wollten.
Die aktuelle Kälte und der Schnee würden etwa die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln ankurbeln, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Freitag. Die Arbeiterkammer empfiehlt, Preisvergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at zu nutzen, um „tatsächlich den besten Preis für ein Produkt zu finden“. Gerade in der Black Week sollten Konsumentinnen und Konsumenten aber nicht nur Preise vergleichen, sondern auch Anbieter prüfen, sagte Will. Bei unbekannten Händlern könne die Liste der Fake Shops von watchlist-internet.at konsultiert werden.
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