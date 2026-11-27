Elektronik am gefragtesten

Insgesamt sagte die Mehrheit (56,7 Prozent), rund um Black Friday und Cyber Monday einkaufen zu wollen. Dabei wurde nicht unterschieden, ob es sich um Onlineeinkäufe oder den Einkauf direkt vor Ort in Geschäften handelt. Besonders hoch ist die Absicht bei Menschen unter 30 Jahren und bei den 30- bis 39-Jährigen. Elektronik ist die mit Abstand am meisten genannte Produktkategorie (48 Prozent), gefolgt von Mode (32 Prozent) und Haushaltsgeräten (28 Prozent). Häufig greifen die Befragten (43,7 Prozent) zu Produkten, die sie bereits zuvor kaufen wollten.