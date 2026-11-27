Eine Aufforderung zum Aufhängen von Landeshauptmann-Bildern sorgt bei Kärntner Parteien für Entrüstung. Doch wie steht Landeschef Daniel Fellner (SPÖ) selbst zu seinem Konterfei neben dem des Bundespräsidenten? Die „Krone“ fragte nach.
Nicht nur in den sozialen Medien sorgt die Aufforderung der Kärntner Bildungsdirektion, dass in jeder Schule ein Porträt des Landeshauptmannes aufgehängt werden soll, für gespaltene Meinungen. Auch in der Landespolitik scheint das Thema heftig umstritten zu sein. Denn die Freiheitlichen, deren ehemaliger Landeshauptmann Jörg Haider selbst die Schulwände zierte, das Team Kärnten und die NEOS halten ein Konterfei des jeweiligen Landeshauptmannes für nicht mehr zeitgemäß.
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