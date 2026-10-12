Hacker heizen Kühlgeräte in ganz Frankreich auf

Den Hackern sei es gelungen, Kühl- und Gefrierschränke in der Nacht zu Montag in den Auftaumodus umzustellen, wie ein Sprecher der Handelsgruppe Les Mousquetaires, zu der die Supermärkte Intermarché und Netto gehören, erklärte. Die Geräte seien über sechs Stunden aufgeheizt worden – auf bis zu 50 Grad Celsius.