Die nächste Frage wird da schon kniffliger: „Das Blatt welchen Baumes ist auf der kanadischen Flagge zu sehen?“ Und wieder ist es Beverly, die die Antwort weiß. Es ist nämlich der „Ahornbaum“. Auch bei der Frage, welches Paar als Zweites das Forsthaus verlassen musste, ist Beverly fix am Buzzer – und haut die richtige Antwort raus. Es waren Susi und Norbert!