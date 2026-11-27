Im „Forsthaus Rampensau“ lichten sich die Reihen: Beim „Raus-Rein-Spiel“ erwischt es dieses Mal Lisa und Geri. Doch die beiden gehen mit einem Knall! Denn am Ende geht es nicht nur heiß her, sondern es wird auch ein bisschen romantisch ...
„Hirn oder verlieren“ – so der klingende Name des „Raus-Rein-Spiels“, zu dem Elsa und Beverly sowie Lisa und Geri dieses Mal antreten müssen. Das Team, das zuerst fünf Fragen richtig beantwortet darf im Forsthaus bleiben, das Verlierer-Team muss gehen.
Beverly buzzert und buzzert ...
Und schon geht‘s munter los! „Wer ist für Skifahren, Musik und Moonboots bekannt?“ Eine Frage, die leicht zu beantworten ist? Die Teams überlegen noch. Am Ende weiß Beverly die richtige Antwort: Hansi Hinterseer! Punkt eins geht also an die Reality-TV-Queens.
Frage zwei: „Wie nennt man das weibliche Schwein?“ Auch dieses Mal ist Beverly als Erste am Buzzer – und hat mit der Antwort „Sau“ natürlich recht.„Sagt man da nicht Babyschwein?“, fragt Elsa ungläubig nach. Und auch Geri und Lisa sind bei dieser Frage an ihre Grenzen gestoßen. „Sowas weiß ich nicht ...“
Die nächste Frage wird da schon kniffliger: „Das Blatt welchen Baumes ist auf der kanadischen Flagge zu sehen?“ Und wieder ist es Beverly, die die Antwort weiß. Es ist nämlich der „Ahornbaum“. Auch bei der Frage, welches Paar als Zweites das Forsthaus verlassen musste, ist Beverly fix am Buzzer – und haut die richtige Antwort raus. Es waren Susi und Norbert!
„Ist das nicht dasselbe?“
Lisa und Geri scheinen bislang chancenlos und nur noch eine richtige Antwort könnte Elsa und Beverly den Sieg im „Raus-Rein-Spiel“ bringen. Aber wissen sie, wie der aktuelle österreichische Bundeskanzler heißt?
Geri buzzert – und fragt noch einmal nach: „Bundeskanzler? Fuck, sorry ...“ „Ist das nicht der Van der Bellen?“, meint Lisa. „Nein, das ist der Bundespräsident“, klärt Geri auf. „Ist das nicht dasselbe?“, will Lisa wissen. „Nein, absolut nicht“, weiß Geri immerhin da die richtige Antwort. Doch beim Namen muss Geri passen, weshalb nun Beverly am Zug ist.
Den Vornamen wisse sie zwar nicht, aber der Nachname sei Stocker, so die Reality-TV-Blondine. Die Antwort stimmt natürlich – und Elsa darf sich freuen, dass ihr ihre Teampartnerin den Sieg erkämpft hat.
Freud und Leid nah beieinander
„Ich will von allen nur noch ,Beverly The Brain‘ bezeichnet werden“, erklärt diese nach ihrem Durchmarsch beim „Raus-Rein-Spiel“ selbstbewusst. Und Philisha stellt fest: „Ja, nur weil man hübsch und blond ist, heißt das nicht, dass man dumm ist.“
Während die zwei Reality-Beautys sich freuen, kullern bei Lisa allerdings dicke Krokodilstränen. „Ich glaube, keiner in dem Haus hat es sich so gewünscht wie ich“, schluchzt sie im Gespräch mit Philisha, die zum Trösten anrückte.
Und auch Beverly gesteht, dass es ihr leidtut, dass sie ausgerechnet Lisa und Geri aus dem Forsthaus kicken musste. „Ich hab dich wirklich lieb gewonnen in der kurzen Zeit“, erklärt sie Lisa.
Sexy Abschiedsgeschenk
Doch spätestens bei der Abschiedsparty für Geri und Lisa ist auch die letzte Träne getrocknet. Für Geri – und die übrigen Rampensäue – gibt es jedenfalls noch ein schönes Abschlussgeschenk. Denn Lisa legt noch einen mega heißen Striptease ein. Lapdance für ihren Liebsten inklusive!
Bei so viel Erotik darf aber natürlich auch die Romantik nicht zu kurz kommen. Und so geht Geri plötzlich vor Lisa auf die Knie. „Willst du mich heiraten?“, fragt er Lisa, die natürlich Ja sagt.
Ein Heiratsantrag, den die Fans von „Forsthaus Rampensau“ wohl ebenso wenig vergessen werden wie die diesjährigen Kandidaten. Doch Happy End gab es für Lisa und Geri leider nicht: Sie haben sich wenige Monate nach der Aufzeichnung der Show getrennt.
Wer hat beim nächsten „Großen Absägen“ gute Karten und wer kassiert die meisten „Sägeblätter“ – also Stimmen der Konkurrenz? Und welche Teams müssen sich beim nächsten Mal im „Raus-Rein-Spiel“ messen? Das gibt es wie immer freitags um 20:15 Uhr bei „Forsthaus Rampensau“ auf JOYN und ATV zu sehen!
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