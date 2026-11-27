Als Apple vor 16 Jahren mit der Veröffentlichung des iPads das Tablet erfand, waren die ersten Modelle bei zehn Zoll Bildschirmdiagonale um die 600 Gramm schwer – heute wiegen Tablets dieser Größe keine 500 Gramm mehr. Samsung schickt nun mit dem Galaxy Tab S12 Ultra ein XL-Tablet ins Rennen, das mit 700 Gramm schwerer ist als das erste iPad, aber auch weit mehr Bildfläche bietet und sich sogar als Arbeitsgerät eignen soll. Was das XL-Tablet kann und was nicht: Krone+ hat den Test.
Samsung positioniert sein neues Galaxy Tab S12 Ultra als Konkurrenz für Apples iPad Pro, das bei 13 Zoll Diagonale allerdings „nur“ 579 Gramm auf die Waage bringt – bei Samsungs 14,6-Zoll-Gerät sind es knapp über 690 Gramm. Und beim ersten Griff nach dem Tablet zeigte sich im Test: Das ist bei allem Staunen über das exzellente Display ganz schön schwer. Wiegt die große Bildschirmfläche am Ende schwerer als das doch vergleichsweise hohe Gewicht? Im Test ergab sich ein gespaltenes Bild.
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