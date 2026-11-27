Als Apple vor 16 Jahren mit der Veröffentlichung des iPads das Tablet erfand, waren die ersten Modelle bei zehn Zoll Bildschirmdiagonale um die 600 Gramm schwer – heute wiegen Tablets dieser Größe keine 500 Gramm mehr. Samsung schickt nun mit dem Galaxy Tab S12 Ultra ein XL-Tablet ins Rennen, das mit 700 Gramm schwerer ist als das erste iPad, aber auch weit mehr Bildfläche bietet und sich sogar als Arbeitsgerät eignen soll. Was das XL-Tablet kann und was nicht: Krone+ hat den Test.