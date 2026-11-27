Eines der Ergebnisse: Diejenigen, die regelmäßig Nachtschichten absolvierten, hatten tendenziell etwas dickere Herzwände im Verhältnis zur Größe der linken Herzkammer und generell etwas kleinere Herzkammern. Auch in der Kontraktion des Herzens zeigten sich Unterschiede im Vergleich zu Menschen, die nicht in der Nacht arbeiteten. Dazu wurden Magnetresonanzuntersuchungen des Herzens (Kardio-MRT-Scans) durchgeführt.

„Die Studie ergab auch, dass häufige Nachtschichtarbeit mit Veränderungen bestimmter Blutmarker einhergeht. Es wurden niedrigere Werte von DHA, einer Omega-3-Fettsäure, welche die Herz- und Gefäßgesundheit unterstützt, sowie von einigen Messwerten des ‘guten‘ Cholesterins (HDL) festgestellt. Gleichzeitig wurden höhere Werte von Markern für Triglyceride, einer Fettart, die bei zu hohen Werten das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen kann, und von Entzündungsmarkern gefunden“, teilte die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) mit.