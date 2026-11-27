Bei Menschen, die häufig in der Nacht arbeiten, verändert sich die Struktur des Herzmuskels. Das hat jetzt eine internationale wissenschaftliche Studie gezeigt. Auch Veränderungen bestimmter Blutmarker können demnach mit Nachtarbeit einhergehen.
Die Studie analysierte Daten von 42.671 Männern und Frauen aus dem britischen Biobank-Gesundheitsregister mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren zu Beginn der Untersuchung. Davon gaben 1322 Personen an, häufig Nachtschichten zu leisten. Wer bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte, wurde von der Studie ausgeschlossen.
Eines der Ergebnisse: Diejenigen, die regelmäßig Nachtschichten absolvierten, hatten tendenziell etwas dickere Herzwände im Verhältnis zur Größe der linken Herzkammer und generell etwas kleinere Herzkammern. Auch in der Kontraktion des Herzens zeigten sich Unterschiede im Vergleich zu Menschen, die nicht in der Nacht arbeiteten. Dazu wurden Magnetresonanzuntersuchungen des Herzens (Kardio-MRT-Scans) durchgeführt.
„Die Studie ergab auch, dass häufige Nachtschichtarbeit mit Veränderungen bestimmter Blutmarker einhergeht. Es wurden niedrigere Werte von DHA, einer Omega-3-Fettsäure, welche die Herz- und Gefäßgesundheit unterstützt, sowie von einigen Messwerten des ‘guten‘ Cholesterins (HDL) festgestellt. Gleichzeitig wurden höhere Werte von Markern für Triglyceride, einer Fettart, die bei zu hohen Werten das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen kann, und von Entzündungsmarkern gefunden“, teilte die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) mit.
Auswirkungen auf Blutdruckregulation etc.
Frühere Studien hätten gezeigt, dass Nachtarbeit mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und höherer kardiovaskulärer Sterblichkeit einhergehe. „Die Gründe dafür sind noch nicht vollständig geklärt, doch kann Nachtschichtarbeit den zirkadianen Rhythmus des Körpers und den normalen Schlaf-Wach-Rhythmus stören. Dies kann Auswirkungen auf Stoffwechsel, Entzündungen, Blutdruckregulation und Gefäßfunktion haben“, hieß es.
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Nachtschichtarbeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen könne nicht nachgewiesen werden, sagte Studienautor Muwei Lei von der chinesischen Universität Zhengzhou. Dennoch würden die Indizien dafür sprechen. Wer in der Nacht arbeite, sollte unter anderem versuchen, ausreichend und möglichst regelmäßig zu schlafen sowie den Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker kontrollieren. Ärztinnen und Ärzte wiederum sollten Nachtschichtarbeit in die Behandlung einbeziehen. Weltweit arbeitet schätzungsweise jede fünfte beschäftigte Person in Nachtschichten. Die Studie ist im „European Heart Journal“ erschienen.
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