Was gleich beim Auspacken des Xiaomi 18 Pro Max auffällt: Nicht nur beim Preis von mindestens 1600 Euro spielt es auf Augenhöhe mit dem iPhone (Pro Max) von Apple. Auch beim Hard- und Softwaredesign sind Anleihen an das populäre Smartphone der Kalifornier nicht zu übersehen. Hinten findet sich ein ausladender Kamerabuckel im iPhone-Stil, den Xiaomi im Gegensatz zum Rivalen mit einem Display ausfüllt. An der linken Geräteseite haben die Chinesen einen an Apples „Action“-Knopf erinnernden KI-Button platziert. Und die Benutzeroberfläche mit den vielen transparenten Elementen und der in die Systembenachrichtigungen eingebundenen Frontkamera-„Insel“ erinnert auch irgendwie verdächtig an Apple. Vom „Pro Max“-Namenszusatz möchten wir gar nicht erst anfangen. In einigen Details zeigt sich Xiaomi im Test dann aber doch eigenständig – nur leider nicht zum Vorteil des Nutzers.