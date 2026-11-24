Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi spendiert seinem neuen Android-Smartphone-Flaggschiff 18 Pro Max ein ungewöhnliches neues Feature und umrahmt die rückseitige Kamera mit einem OLED-Display. Wozu man das verwendet und was es im Alltag bringt? Krone+ hat gestestet.
Was gleich beim Auspacken des Xiaomi 18 Pro Max auffällt: Nicht nur beim Preis von mindestens 1600 Euro spielt es auf Augenhöhe mit dem iPhone (Pro Max) von Apple. Auch beim Hard- und Softwaredesign sind Anleihen an das populäre Smartphone der Kalifornier nicht zu übersehen. Hinten findet sich ein ausladender Kamerabuckel im iPhone-Stil, den Xiaomi im Gegensatz zum Rivalen mit einem Display ausfüllt. An der linken Geräteseite haben die Chinesen einen an Apples „Action“-Knopf erinnernden KI-Button platziert. Und die Benutzeroberfläche mit den vielen transparenten Elementen und der in die Systembenachrichtigungen eingebundenen Frontkamera-„Insel“ erinnert auch irgendwie verdächtig an Apple. Vom „Pro Max“-Namenszusatz möchten wir gar nicht erst anfangen. In einigen Details zeigt sich Xiaomi im Test dann aber doch eigenständig – nur leider nicht zum Vorteil des Nutzers.
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