„White Tiger“-Prozess
Höchststrafe für Online-Sadist gefordert
Die Hamburger Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz für den mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“. Dem 22-jährigen Deutsch-Iraner werden mehr als 200 Straftaten vorgeworfen – darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde.
Der 22-Jährige soll unter seinem Forennamen „White Tiger„ und als ein Kopf des internationalen Sadisten-Netzwerks „764“ über das Internet Kinder und Jugendliche missbraucht haben. „764“ ist eine der bekanntesten Täter-Gruppierungen des Netzwerks „The COM“ und entstand 2021. Benannt ist die Gruppe nach der Postleitzahl des Heimatortes ihres damals 15-jährigen Gründers Bradley Chance Cadenhead. Er wurde 2021 festgenommen und 2023 zu 80 Jahren Haft verurteilt.
Kinder manipuliert und in den Selbstmord getrieben
„The COM“ wiederum steht für „Community“ und hat den Ursprung in den USA. Die Täter sind in Chatgruppen auf Social-Media-Plattformen, Foren, Messengerdiensten und anderen Kommunikationskanälen aktiv. Kinder und Jugendliche werden hierbei von großteils Minderjährigen oder jungen Erwachsenen rekrutiert, manipuliert und zu Straftaten genötigt.
Mitglieder von „The COM“ versuchen zunächst, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Anschließend sie dann mit Bildern und Videos von Missbrauchsdarstellungen erpresst und vor laufender Kamera zu immer heftigeren Selbstverletzungen gezwungen – bis hin zum Suizid. Dem 22-Jährigen soll deshalb auch Mord in einem Fall und versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Seine mehr als 30 Opfer kamen der Anklage zufolge unter anderem aus Deutschland, England, Kanada und den USA.
Nach Haft soll 22-Jähriger in Sicherungsverwahrung
Die Höchststrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz bedeutet übrigens zehn Jahre Haft. Gegen den Angeklagten wurde auch eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung beantragt. Das heißt, dass es nach Haftende zu einem weiteren Verfahren kommt, sollte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen. In diesem Prozess müsste ein Gericht entscheiden, ob der Deutsch-Iraner in Sicherungsverwahrung muss, also eingesperrt bleibt.
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