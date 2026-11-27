Mitglieder von „The COM“ versuchen zunächst, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Anschließend sie dann mit Bildern und Videos von Missbrauchsdarstellungen erpresst und vor laufender Kamera zu immer heftigeren Selbstverletzungen gezwungen – bis hin zum Suizid. Dem 22-Jährigen soll deshalb auch Mord in einem Fall und versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Seine mehr als 30 Opfer kamen der Anklage zufolge unter anderem aus Deutschland, England, Kanada und den USA.