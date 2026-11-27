Erster Auswärtssieg

Die mitgereisten Zuschauer wurden für ihre lange Anreise belohnt. Vor dem Spiel war der SCR Altach noch das schlechteste Auswärtsteam der Liga gewesen: In sechs Spielen hatten die Vorarlberger kein einziges Mal gewonnen und dabei nicht einmal ein Tor erzielt. Am Freitagabend gab es für die Altach-Fans dann aber doch Grund zum Jubeln – beim GAK feierte ihr Team einen umkämpften 3:2-Sieg.