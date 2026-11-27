Diese Auswärtsfahrt hat sich gelohnt! Acht Altach-Anhänger reisten mit ihrem Team nach Graz und durften dort nicht nur die ersten Bundesliga-Auswärtstore, sondern auch den 3:2-Sieg gegen den GAK feiern. Auch ein klares Statement hatten die mitgereisten Fans im Gepäck ...
„Samstag muss der Hauptspieltag sein“, stand auf einem mitgebrachten Banner der Altach-Fans. Damit sprechen sie sich gegen eine Zerstückelung des Bundesliga-Spieltages aus. Mittlerweile verteilen sich die sechs Partien auf das gesamte Wochenende – von Freitag bis Sonntag.
Erster Auswärtssieg
Die mitgereisten Zuschauer wurden für ihre lange Anreise belohnt. Vor dem Spiel war der SCR Altach noch das schlechteste Auswärtsteam der Liga gewesen: In sechs Spielen hatten die Vorarlberger kein einziges Mal gewonnen und dabei nicht einmal ein Tor erzielt. Am Freitagabend gab es für die Altach-Fans dann aber doch Grund zum Jubeln – beim GAK feierte ihr Team einen umkämpften 3:2-Sieg.
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