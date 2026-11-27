Was kaum jemand weiß: In Wien-Meidling wird Weltraumtechnik gefertigt, um die sich auch die NASA reißt – mit Wiener Schmäh, präziser Hochtechnologie ebenso wie handwerklicher Feinarbeit, und als Umwelt-Vorzeigebetrieb obendrein.
In zwei grauen Gewerbebauten gleich neben der Breitenfurter Straße wird über das Gelingen von Weltraummissionen entschieden: Hier logiert „Beyond Gravity“, Österreichs größter Raumfahrt-Zulieferer. In Projekten der ESA, NASA, aber auch der bekannten US-Weltraum-Milliardäre stecken Steuertechnik, Hitzeschutz und mehr Elemente, die in Meidling entwickelt und zum Teil auch gebaut werden.
Auf Du und Du mit dem „Star Wars“-Imperium
Geschäftsführer Kurt Kober ist gewöhnt, dass man nur Bahnhof versteht, wenn er seine Produkte erklärt und greift deshalb gern zu Vergleichen: „Wer die Sternenkreuzer aus ,Krieg der Sterne‘ kennen sollte, diesen Ionen-Antrieb hinten: Das ist inzwischen Realität. Und die Steuereinheit dafür kommt von uns.“
Zuletzt hat die Firma, die Teil eines Schweizer Konzern-Netzwerks ist, einen Navigationsempfänger entwickelt, der Satelliten auf einen Meter genau verorten kann – während die sich zugleich mit 7000 Meter pro Sekunde fortbewegen. Kober, mit einem weiteren urwienerischen Vergleich: „So bräuchte ich eine halbe Sekunde von daheim in der Donaustadt bis hier in die Firma. Da würde ich mir einiges auf der Tangente sparen.“
Jeder Bewerber muss Spionage-Check durchlaufen
Spionageabwehr ist Alltag: Hacker-Angriffe müssen mehrmals am Tag abgewehrt werden, und wer sich für einen der 270 Arbeitsplätze der Firma in Wien interessiert, wird – inklusive Familie und Partner – auf Verbindungen zu „staatsnahen Akteuren aus gewissen Ländern, die einfach nicht gehen“ abgeklopft.
Das Besondere außerdem: Der Hochtechnologie-Betrieb ist seit 25 Jahren ein ökologischer Vorzeigebetrieb – bis hin zur Entwicklung von bleifreien Lötverfahren, was auch bei den Extrembedingungen im All (Erschütterungen, bis zu 450 Grad Celsius) von Nutzen ist. Sich an strenge irdische Regeln zu halten, fällt für die Weltraum-Experten kaum ins Gewicht: „Die Vorschriften in der Raumfahrttechnik sind viel strenger als Gesetze in egal welchem Land.“
Für Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) schließt sich so ein Kreis: Satelliten, die bei der Erdbeobachtung unverzichtbare Daten liefern, werden so selbst zur Ansage in Sachen Nachhaltigkeit – und zeigen, dass „Spitzenjobs und gelebter Umweltschutz“ zusammenpassen. Und es geht nicht nur um Produkte für den Weltraum: Wer als Patient Erfahrung mit der Hitzeentwicklung von MRT-Geräten haben sollte – dass das in letzter Zeit kein Thema mehr ist, liegt ebenfalls an den weltraumerprobten Isoliermaterialien aus Meidling, die nun auch auf der Erde Nutzen entfalten.
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