Für Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) schließt sich so ein Kreis: Satelliten, die bei der Erdbeobachtung unverzichtbare Daten liefern, werden so selbst zur Ansage in Sachen Nachhaltigkeit – und zeigen, dass „Spitzenjobs und gelebter Umweltschutz“ zusammenpassen. Und es geht nicht nur um Produkte für den Weltraum: Wer als Patient Erfahrung mit der Hitzeentwicklung von MRT-Geräten haben sollte – dass das in letzter Zeit kein Thema mehr ist, liegt ebenfalls an den weltraumerprobten Isoliermaterialien aus Meidling, die nun auch auf der Erde Nutzen entfalten.