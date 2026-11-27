Beim „Parkplatz West“ wird die Straße überquert, unterhalb des Seeufers folgen wir links (Richtung Osten) dem „Reintalerseeweg“. Der leitet gleich am Restaurant „Fischerstube“ vorbei und am nördlichen Seeufer ohne Höhenänderung voran. Die gesamte Runde verläuft übrigens insgesamt ohne nennenswerten Höhenunterschied. Mit etwas Glück sieht man schon hier Schwäne im See dahinschwimmen.