Zum Auftakt der 14. Runde in der 2. Fußballliga hat die Vienna einen Auswärtssieg in Innsbruck gefeiert. Der Tabellenzweite behielt im Tivoli Stadion gegen Wacker mit 1:0 die Oberhand.
Youssouf Soukouna war in der 85. Minute der Matchwinner für die Döblinger, die damit Spitzenreiter Blau-Weiß Linz auf zwei Punkte nahe kamen. Die Blau-Weißen können am Samstag mit einem Sieg gegen Sturm Graz II wieder davonziehen. Innsbruck bleibt zunächst Fünfter.
Auf die First Vienna wartet in der kommenden Runde die SV Kapfenberg – die Tiroler empfangen den Tabellenletzten Hertha Wels.
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