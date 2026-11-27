Youssouf Soukouna war in der 85. Minute der Matchwinner für die Döblinger, die damit Spitzenreiter Blau-Weiß Linz auf zwei Punkte nahe kamen. Die Blau-Weißen können am Samstag mit einem Sieg gegen Sturm Graz II wieder davonziehen. Innsbruck bleibt zunächst Fünfter.