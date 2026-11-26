Neue Marke, neue Immobilien, neue Gastrobetriebe – der Milliardär krempelt sein Reich gerade ordentlich um und will es deutlich erweitern. Die „Krone“ kennt die Pläne, von denen auch die Öffentlichkeit profitieren soll.
Mächtig, mächtiger, Mark Mateschitz! Oder besser gesagt „Talos“. Diese neue Marke hat der Milliardär kürzlich aus der Taufe gehoben und zum Patent angemeldet. Der Name dürfte dem 34-Jährigen deshalb besonders wichtig sein, weil er sinnbildlich für etwas Großes steht: Talos ist eine Riesen-Gestalt aus der griechischen Mythologie. Der starke Mann aus Bronze wird in der Literatur als eine Mischung aus Mensch, Maschine und Gottheit beschrieben.
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