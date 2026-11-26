Mächtig, mächtiger, Mark Mateschitz! Oder besser gesagt „Talos“. Diese neue Marke hat der Milliardär kürzlich aus der Taufe gehoben und zum Patent angemeldet. Der Name dürfte dem 34-Jährigen deshalb besonders wichtig sein, weil er sinnbildlich für etwas Großes steht: Talos ist eine Riesen-Gestalt aus der griechischen Mythologie. Der starke Mann aus Bronze wird in der Literatur als eine Mischung aus Mensch, Maschine und Gottheit beschrieben.