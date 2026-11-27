Olimpija Ljubljana hat die Tabellenführung der ICE Hockey League beim KAC verteidigt. Die Slowenen kamen Freitagabend in Klagenfurt zu einem 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen.
Nach Punkten aufgeschlossen hat jedoch der HCB Südtirol mit einem 7:4 gegen Milano. Dritte mit einem Zähler Rückstand bleiben die Black Wings Linz, die die Pioneers Vorarlberg 6:2 schlugen. Die Graz99ers gewannen in Salzburg 4:1, die Vienna Capitals schlitterten gegen Ferencvaros in ein 3:9-Heimdebakel.
Der KAC geriet gegen Ljubljana vor heimischer Kulisse früh in Rückstand, nach 22 Minuten stand es 0:2. Erst im Finish schrieben die „Rotjacken“ an und glichen durch Jan Drozg (52.) und Daniel Obersteiner (56.) aus. Nach einer torlosen Verlängerung fiel die Entscheidung im Shootout, dort traf für die Klagenfurter nur Obersteiner, während Ziga Mehle und Zach Boychuk scorten und somit Olimpija zwei Punkte sicherten. Der KAC liegt mit 45 Zählern sechs Punkte hinter den Laibachern, die nun bei vier Siegen in Serie halten, und den Bozenern auf Rang vier.
Klare Siege für Linz und Graz
In Linz hatten die Black Wings gegen das Vorarlberger Liga-Schlusslicht nur im ersten Drittel Schwierigkeiten, danach zogen die Oberösterreicher davon und fuhren einen Favoritensieg ein. Sechs verschiedene Schützen bewerkstelligten bei den Linzern das halbe Dutzend, für die Black Wings war es der elfte Heimsieg in Folge. Die Pioneers verloren hingegen alle zwölf Auswärtsspiele in dieser Saison. Mit nur einem Punkt Abstand bleibt Linz auf Tuchfühlung mit der Spitze, zudem hat man – wie Bozen – zwei Spiele weniger am Konto als Ljubljana.
In Salzburg hatten die Grazer nach einem torlosen ersten Abschnitt leichtes Spiel. Clay Hanus (22.), Michael Schiechl (40.), Paul Huber (41.) und Manuel Ganahl (53.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten des Meisters, der mit 44 Punkten auf Rang fünf liegt. Den Salzburger Ehrentreffer erzielte Luca Auer (60.). Ein Debakel erlebten die Capitals in Wien: Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel (1:1) schoss sich Budapest zwischen der 26. und 32. Minute in Fahrt und erzielte vier Tore. Damit war die Partie entschieden. Der VSV verlor unterdessen beim HC Pustertal 2:4 und bleibt weiter nur auf Rang zwölf. Tore von Maximilian Rebernig und Elias Wallenta waren für die Villacher in Bruneck zu wenig.
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