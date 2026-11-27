Klare Siege für Linz und Graz

In Linz hatten die Black Wings gegen das Vorarlberger Liga-Schlusslicht nur im ersten Drittel Schwierigkeiten, danach zogen die Oberösterreicher davon und fuhren einen Favoritensieg ein. Sechs verschiedene Schützen bewerkstelligten bei den Linzern das halbe Dutzend, für die Black Wings war es der elfte Heimsieg in Folge. Die Pioneers verloren hingegen alle zwölf Auswärtsspiele in dieser Saison. Mit nur einem Punkt Abstand bleibt Linz auf Tuchfühlung mit der Spitze, zudem hat man – wie Bozen – zwei Spiele weniger am Konto als Ljubljana.