Sie fliegen über den Ozean und werden zu unfreiwilligen Detektiven: Mit winzigen Audiorekordern ausgestattete Seevögel helfen Forschern, Schiffe aufzuspüren, die in offiziellen Ortungssystemen nicht auftauchen. Ihre Aufnahmen geben Hinweise auf das Ausmaß bislang verborgener Schiffsaktivitäten und könnten den Schutz bedrohter Meeresbewohner verbessern.
Für viele Meeresbewohner gehören Interaktionen mit Schiffen zum Alltag, was tiefgreifende Auswirkungen auf ihr Verhalten, ihre Bestände und ihre Lebensgemeinschaften hat. Beifang und Rückwürfe in der Fischerei, Schiffskollisionen, Licht- und Lärmverschmutzung sowie die Konkurrenz um Nahrungsressourcen lösen Meideverhalten aus, beeinträchtigen die Kommunikation, verändern Ernährungsgewohnheiten und lassen die Bestände mehrerer bedrohter Arten schrumpfen. Wer Arten schützen will – etwa durch Beifangschutz oder flächenbasierte Schutzmaßnahmen -, muss daher genau wissen, wo und wann die Tiere welchen Schiffen begegnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.