Für viele Meeresbewohner gehören Interaktionen mit Schiffen zum Alltag, was tiefgreifende Auswirkungen auf ihr Verhalten, ihre Bestände und ihre Lebensgemeinschaften hat. Beifang und Rückwürfe in der Fischerei, Schiffskollisionen, Licht- und Lärmverschmutzung sowie die Konkurrenz um Nahrungsressourcen lösen Meideverhalten aus, beeinträchtigen die Kommunikation, verändern Ernährungsgewohnheiten und lassen die Bestände mehrerer bedrohter Arten schrumpfen. Wer Arten schützen will – etwa durch Beifangschutz oder flächenbasierte Schutzmaßnahmen -, muss daher genau wissen, wo und wann die Tiere welchen Schiffen begegnen.