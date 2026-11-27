Nach dem Springen hatte Bruder Thomas Rettenegger noch die Nase vorne. Weil der Zweite im Langlauf aber auf Rang 15 zurückfiel, oblag es Bruder Stefan, die heimischen Siegchancen aufrecht zu erhalten. Er musste sich erst im Schlusssprint geschlagen geben, als die Norweger-Phalanx das Tempo anzog. Und landete so 10,4 Sekunden hinter Sieger Einar Luraas Oftebro, dessen Bruder Jens, Kasper Moen Flatla (alle NOR) und dem Deutschen Vinzenz Geiger auf Rang fünf. „Es war ein guter Tag. Ich muss akzeptieren, dass die Form jetzt noch nicht ganz da ist. Der Formaufbau ist aber ganz klar Richtung Februar und März ausgelegt, wenn es um Medaillen geht.“ Indes startete Andreas Gfrerer mit persönlicher Bestleistung in die neue Saison, wurde guter 19.