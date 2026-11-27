„Was ist los in Traun, warum geht bei der Schneeräumung heute nichts weiter?“ Kommentare wie dieser waren am Donnerstag in sozialen Medien gleich mehrfach öffentlich zu lesen. Die Empörung über die vermutete Trägheit des Trauner Winterdienstes erreichte auch Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP): „Ich hab selbst auch mehrere Anrufe von verärgerten Mitbürgern bekommen.“