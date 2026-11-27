Das Boutique-Fitnesscenter Evo ist auf Expansionskurs und nimmt nach zehn Filialen in Wien und Graz nun auch andere Landeshauptstädte ins Visier. Kann die Kette, die fast ohne Personal auskommt, konkurrieren?
Die Fitness-Branche wächst und wächst. 1,35 Millionen Österreicher sind Mitglied in einem Fitnessstudio, das sind 5,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Davon profitiert auch die Boutique-Studio-Kette Evo. „Im aktuellen Jahr haben wir drei Clubs aufgemacht“, sagt Dorota Geisert, Country Managerin in Österreich – zwei in Wien und den ersten Standort in Graz. Anfang 2027 öffnen Studios im 22. und im 12. Bezirk ihre Türen.
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