Die Fitness-Branche wächst und wächst. 1,35 Millionen Österreicher sind Mitglied in einem Fitnessstudio, das sind 5,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Davon profitiert auch die Boutique-Studio-Kette Evo. „Im aktuellen Jahr haben wir drei Clubs aufgemacht“, sagt Dorota Geisert, Country Managerin in Österreich – zwei in Wien und den ersten Standort in Graz. Anfang 2027 öffnen Studios im 22. und im 12. Bezirk ihre Türen.