Ognjen Zaric (Altach-Trainer, via Sky): „Wir hatten auch sehr viele Auswärtsspiele, Rapid auswärts, Sturm auch, die richtig gut waren, wo wir nichts geholt haben. Heute war es spielerisch nicht das, was wir unbedingt sehen wollen, aber wir haben drei Tore erzielt und drei Punkte geholt. Nach dem Sturm-Spiel nachzulegen, war für uns sehr wichtig und das ist das, was zählt. Im Hinspiel gegen den GAK haben wir zu Hause vor der Pause zwei Gegentore kassiert, damals haben wir uns von einem guten Spiel nichts kaufen können. Von der Energie hat es gestimmt, uns ist es selten gelungen, drei Tore zu erzielen und auswärts wissen wir eh, wie die Statistik war. Wir werden uns auf der Heimreise das eine oder andere Kaltgetränk gönnen.“