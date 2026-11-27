Der GAK schlitterte am Freitagabend mit dem 2:3 gegen Altach in ein schlimmes Tief. Es war die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge, neun Partien sind die Steirer damit schon sieglos. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Alex Hofleitner (GAK-Spieler, Krone): „Es ist zurzeit halt einfach so, dass wir ein bissl in der Scheißgassen sind. Aber ich finde schon, dass wir marschiert sind. Wenn wir drei Tore daheim bekommen, können wir nichts schönreden. Normal reicht es, wenn wir zwei Tore schießen. Aber anscheinend müssen wir vier schießen. Aber dann bekommst du halt auch ein Tor aus einem abgefälschten Schuss. Aber so ist es eben, wenn du in der Scheißgassen bist.
Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer, via Sky): „Wir machen einfach zu viele Fehler. Beim 0:1 gehen zwei Spieler raus und verteidigen den Raum dahinter nicht. Beim zweiten Tor werfen wir einen Outeinwurf ins Zentrum, was in jeder Jugendmannschaft verboten ist. Dafür gibt es keine Gründe. Beim dritten Tor ist es ein Abspielfehler ähnlich wie in Lustenau. Dass Altach das beinhart ausnützt, kommt dazu. Offensiv haben sie die Qualität, solche Chancen zu nutzen. Wenn du zwei Tore schießt, solltest du einmal ein Spiel gewinnen. Ich habe eine gute Energie am Platz gespürt, aber wenn du drei Gegentore kassierst, hast du wenig Chancen, so ein Spiel zu gewinnen.“
Ognjen Zaric (Altach-Trainer, via Sky): „Wir hatten auch sehr viele Auswärtsspiele, Rapid auswärts, Sturm auch, die richtig gut waren, wo wir nichts geholt haben. Heute war es spielerisch nicht das, was wir unbedingt sehen wollen, aber wir haben drei Tore erzielt und drei Punkte geholt. Nach dem Sturm-Spiel nachzulegen, war für uns sehr wichtig und das ist das, was zählt. Im Hinspiel gegen den GAK haben wir zu Hause vor der Pause zwei Gegentore kassiert, damals haben wir uns von einem guten Spiel nichts kaufen können. Von der Energie hat es gestimmt, uns ist es selten gelungen, drei Tore zu erzielen und auswärts wissen wir eh, wie die Statistik war. Wir werden uns auf der Heimreise das eine oder andere Kaltgetränk gönnen.“
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