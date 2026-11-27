Italien greift am Sonntag nach dem vierten Tennis-Davis-Cup-Titel in Folge. Die Hausherren setzten sich am Freitag im Halbfinale in Bologna gegen Tschechien mit 2:1 durch.
Lorenzo Musetti brachte Italien mit einem 6:3,6:4 gegen Jakub Mensik in Führung und sicherte mit Andrea Vavassori im Doppel den zweiten Punkt. Das Duo gewann gegen Jiri Lehecka/Tomas Machac 3:6,6:1,7:6 (4). Im zweiten Einzel hatte Lehecka mit einem 6:2,1:6,6:3 gegen Flavio Cobolli ausgeglichen.
Italien spielt am Sonntag gegen Österreich-Bezwinger Spanien oder Großbritannien um den Titel. Das zweite Semifinale findet am Samstag statt.
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