Lorenzo Musetti brachte Italien mit einem 6:3,6:4 gegen Jakub Mensik in Führung und sicherte mit Andrea Vavassori im Doppel den zweiten Punkt. Das Duo gewann gegen Jiri Lehecka/Tomas Machac 3:6,6:1,7:6 (4). Im zweiten Einzel hatte Lehecka mit einem 6:2,1:6,6:3 gegen Flavio Cobolli ausgeglichen.