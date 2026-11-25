Gänzlich drahtlose True-Wireless-Stöpsel sind seit ihrer Erfindung durch den US-Konzern Apple mit seinen Airpods eine beachtliche Erfolgsstory – doch bei den meisten Herstellern stehen die Kunden nach einigen Jahren vor dem Problem, dass die Akkulaufzeit nachlässt. Ein Tausch ist normalerweise nicht vorgesehen – und so landen die Einweg-Stöpsel am Ende ihrer Lebensdauer im Müll. Der niederländische Elektronikhersteller Fairphone zeigt mit seinen Fairbuds 2, dass es auch anders geht. Welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich mit der Einweg-Konkurrenz haben, erfahren Sie im Test.