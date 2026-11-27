Die WHO wies auch auf extrem niedrige Masern-Impfraten in einigen Ländern Europas hin. Eine WHO-Datenbank zeigt etwa für Montenegro eine Erstimpfungs-Rate von 13 Prozent – weit unter dem globalen Schnitt von 84 Prozent. Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien und Rumänien liegen ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Auch Österreich verlor zu Beginn des Jahres seinen Status als masernfrei. Die Impfquote lag zu dem Zeitpunkt wenig zufriedenstellend bei 71 Prozent.