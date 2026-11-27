Zwar sind die Todesfälle durch Masern stark zurückgegangen. Doch der nachlassende Impfschutz auf dem amerikanischen Kontinent und niedrige Impfraten in Teilen Europas lassen bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Alarmglocken schrillen.
Weltweit wurden voriges Jahr 59 größere Masern-Ausbrüche registriert. Geschätzte 72.000 Menschen starben in dem Jahr an der Krankheit - 91 Prozent weniger als im Jahr 2000. Nach WHO-Angaben war dies auch die geringste Zahl an Todesfällen in diesem Zeitraum. Die Zahl der Infizierten lag bei 9,8 Millionen – 74 Prozent weniger als 2000.
Grund für den positiven Trend seien Impfungen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Aber Masern verzeihen keine Selbstzufriedenheit“, warnte er und forderte weitere Anstrengungen im Kampf gegen das Virus.
Masern verzeihen keine Selbstzufriedenheit.
HO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus
Bild: AFP/CLARENS SIFFROY
USA nicht mehr masernfrei
Dass die USA, Mexiko und Bolivien zuletzt ihren Status als masernfreie Länder verloren haben, bezeichnete die WHO in einer Mitteilung als „höchst besorgniserregend“. Impfraten auf dem amerikanischen Kontinent waren nach 2016 einige Jahre lang gesunken.
In den USA hat Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wiederholt Zweifel an Impfungen gestreut. Erst in Reaktion auf Todesfälle bei Kindern nannte er Impfungen als wirksamstes Mittel gegen Masern-Ausbrüche. Verwirrende Aussagen von einflussreichen Persönlichkeiten würden bei Eltern eine Impf-Zurückhaltung auslösen, sagte WHO-Expertin Kate O‘Brien, ohne dabei Kennedys Namen zu nennen.
Die WHO wies auch auf extrem niedrige Masern-Impfraten in einigen Ländern Europas hin. Eine WHO-Datenbank zeigt etwa für Montenegro eine Erstimpfungs-Rate von 13 Prozent – weit unter dem globalen Schnitt von 84 Prozent. Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien und Rumänien liegen ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Auch Österreich verlor zu Beginn des Jahres seinen Status als masernfrei. Die Impfquote lag zu dem Zeitpunkt wenig zufriedenstellend bei 71 Prozent.
Misstrauen und Desinformation
Ärzteverbände in Südosteuropa beklagen, dass Teile der Bevölkerung das Impfen der Kinder aufgrund falscher Informationen aus Misstrauen verweigern. Die Verbände betonen dabei auch die Rolle sozialer Medien, die Verschwörungstheorien verbreiteten.
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