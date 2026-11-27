Am 2. Jänner 2026 verletzte sich Katharina Liensberger bei einem Trainingssturz schwer am rechten Knie. Fast elf Monate später ist die Vorarlbergerin am Arlberg schon wieder flott unterwegs. Wie es mit ihrem Renncomeback aussieht und worauf sie den Fokus legen will, verriet sie der „Krone“ beim Training in Zürs.