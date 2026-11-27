14. Runde in der heimischen Bundesliga: Der GAK trifft auf Altach. Um 19.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Mit viel Zuversicht hat der SCR Altach am Donnerstag seine Reise durchs Schneechaos in die steirische Landeshauptstadt angetreten. Die Vorarlberger tankten zuletzt mit dem Heim-1:0 über Vizemeister Sturm Graz Selbstvertrauen, nun will man heute gegen dessen Stadtrivalen GAK nachlegen und den ersten Auswärtssieg in dieser Ligasaison einfahren. In den sechs bisherigen Meisterschaftspartien in der Fremde gab es bei einem Torverhältnis von 0:13 ausschließlich Niederlagen.
Im ÖFB-Cup sieht die Sache schon anders aus: Hier feierte Altach vor einem Monat im Achtelfinale einen 4:0-Auswärtserfolg, und das gegen den GAK. „Aber dieses Match ist abgehakt. Wir gehen von einem schwierigen Spiel aus und brauchen eine Topleistung“, erklärte SCR-Trainer Ognjen Zaric. Der Respekt vor den Grazern ist groß, nicht zuletzt aufgrund der 1:2-Heimniederlage gegen die „Rotjacken“ in der Bundesliga Mitte September. „Der GAK ist sicher eine Mannschaft, die in den letzten Wochen unter Wert geschlagen wurde“, sagte Zaric.
GAK mit bemerkenswerter Negativserie
Die Steirer haben ihre jüngsten vier Pflichtspiele verloren, sind seit der Partie in Altach in acht Versuchen sieglos und holten aus den vergangenen sieben Runden nur drei Punkte. Der Vorsprung des Vorletzten auf Schlusslicht WAC beträgt vier Zähler, der Achte Altach ist drei Punkte entfernt.
Geht es nach GAK-Trainer Gerald Scheiblehner, soll endlich wieder voll angeschrieben werden. „Wir erinnern uns noch gerne an den Sieg in Altach zurück und sind aufgrund der Leistung zuletzt gegen Rapid (Anm.: 0:3-Heimniederlage) positiver gestimmt. Wir kommen mit Selbstvertrauen ins eigene Stadion und werden das hoffentlich auf dem Platz zeigen“, erklärte der Oberösterreicher.
Scheiblehner beteuerte, er investiere gerade nach den jüngsten Misserfolgen viel Energie in die Arbeit mit den Spielern im mentalen Bereich. „Aber unabhängig davon liegt es am einzelnen Spieler, sich noch besser auf das Spiel und seine Position vorzubereiten“, meinte der 49-Jährige.
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