Im ÖFB-Cup sieht die Sache schon anders aus: Hier feierte Altach vor einem Monat im Achtelfinale einen 4:0-Auswärtserfolg, und das gegen den GAK. „Aber dieses Match ist abgehakt. Wir gehen von einem schwierigen Spiel aus und brauchen eine Topleistung“, erklärte SCR-Trainer Ognjen Zaric. Der Respekt vor den Grazern ist groß, nicht zuletzt aufgrund der 1:2-Heimniederlage gegen die „Rotjacken“ in der Bundesliga Mitte September. „Der GAK ist sicher eine Mannschaft, die in den letzten Wochen unter Wert geschlagen wurde“, sagte Zaric.