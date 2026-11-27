Der neue Vertrauensindex zeigt: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) startet mit einem gewissen Vertrauensvorschuss in seine neue Aufgabe als Vizekanzler, die er im Jänner übernehmen soll. Sein Vorgänger, Andreas Babler, darf hingegen als großer Verlierer bezeichnet werden …
Im neuen APA/OGM-Vertrauensindex verliert Marterbauer gegenüber der jüngsten Erhebung im Juli zwar zwei Punkte, ist mit plus neun aber der mit Abstand bestplatzierte Vertreter der Bundesregierung (siehe Grafik unten).
Insgesamt an der Spitze thront weiter Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt gewinnt drei Punkte und hat nun einen Vertrauenssaldo von plus 26. Vor Marterbauer liegt auch noch die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) mit plus 19.
Damit hat es sich aber auch schon mit den Spitzenpolitikern im Bund, die insgesamt mehr Vertrauen als Misstrauen lukrieren.
Den besten Wert im ÖVP-Regierungsteam hat mit Barbara Eibinger-Miedl die Staatssekretärin im Finanzressort, die auf minus zwei kommt und damit nur einen Punkt hinter der geschäftsführenden SPÖ-Vorsitzenden und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner liegt.
Freilich haben zu Eibinger-Miedl nur insgesamt 32 Prozent eine Meinung, was auf eine wenig polarisierende Amtsführung bzw. eher geringe Bekanntheit schließen lässt. Beste Ministerin der ÖVP ist Claudia Bauer mit minus neun. Zum Vergleich: Zu ihr haben 75 Prozent der Befragten eine Meinung.
Trist sieht es für die Vorsitzenden der Parlamentsparteien aus. Christian Stocker hat zwar keinen Kanzlerbonus, seine minus 15 sind aber noch immer der beste Wert der Parteichefs. Doch hat der VP-Obmann seit Juli fünf Vertrauenspunkte verloren.
Gnadenloser Absturz für Babler und Meinl-Reisinger
Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler gewinnt ein wenig und liegt mit minus 21 nun vor NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die weiter einbüßt, dieses Mal vier Punkte auf minus 24. Zur Erinnerung: Bei Regierungseintritt ihrer Partei lag sie bei plus vier. Noch gibt es immerhin einen Respektabstand zu FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der sich aber auf minus 34 leicht steigert.
Nicht gut getan hat die Demontage durch die eigene Partei SPÖ-Chef Andreas Babler. Niemand verliert stärker als er, nämlich 14 Punkte auf minus 49, womit er NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn (minus 38) als Schlusslicht des Rankings ablöst.
Laut Johannes Klotz von OGM ist es das erste Mal, dass ein SPÖ-Vorsitzender im Vertrauensindex den letzten Platz belegt. Ebenfalls schlecht gelaufen ist es zuletzt für Justizministerin Anna Sporrer, die die zweitmeisten Punkte, nämlich sechs, verliert und nunmehr einen Saldo von minus zehn hat.
Sehr harmonisch geht es zwischen den Klubobleuten der Koalition her, was die Noten im Vertrauensindex angeht. Neuling Ernst Gödl von der ÖVP kommt auf minus vier, SP-Fraktionschef Philip Kucher, der mit Holzleitner gerade auch die Bundespartei managt, auf minus fünf und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty auf minus sechs. Letzerer hat von dem Trio aber den deutlich höchsten Bekanntheitsgrad.
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