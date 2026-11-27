Gnadenloser Absturz für Babler und Meinl-Reisinger

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler gewinnt ein wenig und liegt mit minus 21 nun vor NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die weiter einbüßt, dieses Mal vier Punkte auf minus 24. Zur Erinnerung: Bei Regierungseintritt ihrer Partei lag sie bei plus vier. Noch gibt es immerhin einen Respektabstand zu FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der sich aber auf minus 34 leicht steigert.