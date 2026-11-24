Der wertvollste Chipkonzern der Welt hielt es keine zwei Wochen ohne ihn aus: Jensen Huang, der über eine Affäre mit einer mutmaßlichen Agentin Chinas stolperte, für US-Präsident Donald Trump aber kein Sicherheitsrisiko darstellt und daher mit dem Segen des Präsidenten weiter CEO sein darf, ist wieder Chef von Nvidia. Aber wer ist der charismatische Tech-Tycoon mit Lederjacke wirklich? Krone+ zeigt Ihnen Huangs schillernde Welt.
Früher waren Nvidia-Grafikkarten und Firmengründer Huang vor allem in der Gaming-Szene bekannt, seit dem Bitcoin- und KI-Boom sind Nvidia-Chips aber auch in ganz anderen Bereichen der Tech-Branche gefragt und der Chef in aller Munde. Huang ist ein Aushängeschild der ganzen Branche – ein CEO, um den sich ein Personenkult gebildet hat, der an Tech-Titanen wie Steve Jobs und Elon Musk erinnert. Dabei fing alles ganz klein und wenig glamourös an – in einem amerikanischen Fast-Food-Tempel.
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