Die „Krone“-Enthüllungen über mangelhafte Rotkreuz-Kurse in der Steiermark schlägt hohe Wellen: Führungskräfte wurden suspendiert, Notfallsanitäter dürfen bis auf Weiteres nur noch eingeschränkt arbeiten. Das Land beruft einen Krisengipfel ein, eine eigene Hotline für Betroffene wurde eingerichtet.
„Herr Präsident, ist meine Ausbildung noch gültig?“ Freitagfrüh begann für Michael Gruber, wie der vorige Tag geendet hatte: mit Schadensbegrenzung. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Weg zur Arbeit wurde der Rotkreuz-Chef mit der Causa prima konfrontiert. „Der Polizist ist zufällig auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter bei uns“, erzählt Gruber. Beruhigen konnte er ihn nicht. Denn die Frage, ob ein Arzt seine Abschlussprüfung abgenommen hatte, musste der Polizist verneinen.
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