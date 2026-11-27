„Herr Präsident, ist meine Ausbildung noch gültig?“ Freitagfrüh begann für Michael Gruber, wie der vorige Tag geendet hatte: mit Schadensbegrenzung. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Weg zur Arbeit wurde der Rotkreuz-Chef mit der Causa prima konfrontiert. „Der Polizist ist zufällig auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter bei uns“, erzählt Gruber. Beruhigen konnte er ihn nicht. Denn die Frage, ob ein Arzt seine Abschlussprüfung abgenommen hatte, musste der Polizist verneinen.