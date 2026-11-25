Besonders drastisch ist der Anstieg bei der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen. Im vergangenen Integrationsmonitor (Zeitraum von 2018 bis 2021) lag der Anteil der Jugendlichen mit Eltern aus Ländern außerhalb der EU, die nur einen Pflichtschulabschluss hatten, noch bei 13,2 Prozent. Im diesjährigen Bericht sind es bereits 18,9 Prozent. Besonders betroffen sind jene, die erst kurze Zeit in der Stadt leben.