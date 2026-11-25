Ein Drittel der Ein- bis Fünfjährigen mit Eltern aus Drittstaaten bleibt vom freiwilligen Bildungsangebot fern, wie der neue Integrations- und Diversitätsmonitor der Stadt zeigt. Stadträtin Bettina Emmerling (Neos) räumt Aufholbedarf ein.
Wien war schon immer eine Stadt der Zuwanderer“, eröffnet Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) am Mittwoch die Präsentation des siebten Integrations- und Diverstitätsmonitor.
Alle drei Jahre wird der Bericht als Bestandsaufnahme veröffentlicht. Er zeigt auch, wie sich die Wiener Bevölkerung von 2022 bis 2025 zusammenstellte. Die Antwort ist eigentlich hinreichend bekannt: Jeder zweite Wiener hat einen Migrationshintergrund, 41,3 Prozent wurden im Ausland geboren.
Wenig überraschend ist auch, dass der Großteil der Wiener mit ausländischer Herkunft in Favoriten (57 Prozent), Brigittenau (56,8 Prozent) und Rudolfsheim-Fünfhaus (56,5 Prozent) lebt.
Viele Migranten machen nur Pflichtschule
Brisanter wird der Bericht im Kapital Bildung. Insgesamt steigt der Anteil aller Wiener mit höherer Bildung. Aber: Immer mehr Migranten aus Drittstaaten schaffen höchstens einen Pflichtschulabschluss.
Besonders drastisch ist der Anstieg bei der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen. Im vergangenen Integrationsmonitor (Zeitraum von 2018 bis 2021) lag der Anteil der Jugendlichen mit Eltern aus Ländern außerhalb der EU, die nur einen Pflichtschulabschluss hatten, noch bei 13,2 Prozent. Im diesjährigen Bericht sind es bereits 18,9 Prozent. Besonders betroffen sind jene, die erst kurze Zeit in der Stadt leben.
Betreuungsmöglichkeiten nicht angenommen
Auch bei den Jüngsten zeigt sich Handlungsbedarf. Besuchen 90 Prozent der Ein- bis Fünfjährigen ohne Migrationshintergrund eine Krippe oder einen Kindergarten, sind es beim Nachwuchs von Zuwanderern aus Drittstaaten nur 71 Prozent. Heißt: Jedes dritte Kind von Eltern aus Drittstaaten bleibt dem kostenlosen Kindergarten fern. Ab dem fünften Lebensjahr ist der Besuch Pflicht.
Wie ist das Fehlen zu erklären? „Eine genaue Erklärung gibt es nicht“, so Emmerling. Als möglichen Grund nennt sie, dass junge Mütter mit Asylstatus in Österreich derzeit drei Jahre lang nicht an verpflichtenden Integrationsmaßnahmen wie Deutschkursen teilnehmen müssen.
„Das ist das falsche Signal“, meint Emmerling und drängt auf Veränderung. Die ist allerdings nur auf Bundesebene möglich. Bestrebungen für eine Verkürzung der Frist gab es zuletzt von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) – allerdings nur auf zwei Jahre.
Im Integrationsmonitor finden sich auch positive Entwicklungen. So etwa haben in Wien 51,1 Prozent der Erwerbstätigen einen Migrationshintergrund und tragen damit zur Wirtschaftsleistung bei.
Außerdem ist Wien mit durchschnittlich 41,3 Jahren das demografisch jüngste Bundesland. Aber auch diese Kennzahl hat ihren Ursprung in der Migration. Denn: Zuwanderer aus Drittstaaten sind im Schnitt besonders jung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.