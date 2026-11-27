NEOS: „Wirrer Vorschlag“

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sprach von einem „wirren Vorschlag“, der zynisch, realitätsfern und rechtlich nicht umsetzbar sei. „Was rechtlich nicht geht: Menschen mit Zügen in ein fremdes Kriegsgebiet abzuschieben. Herbert Kickl weiß das ganz genau“, so Shetty. Man arbeite daran, damit Syrer nach Syrien und Ukrainer in die Ukraine zurückkehren könnten, dafür seien Frieden und Unterstützung beim Wiederaufbau nötig.