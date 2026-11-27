FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert, dass die Europäische Union die Ukraine zur Aufnahme von abgelehnten Asylwerbern verpflichtet. Sein Vorschlag stößt bei seinen innenpolitischen Mitbewerbern auf heftige Kritik.
„Die EU und auch Österreich haben Hunderte Milliarden in die Ukraine gepumpt. Wenn dort die Waffen schweigen, ist es hoch an der Zeit, eine Gegenleistung einzufordern“, erklärte Kickl am Freitag seinen Vorstoß.
Kickl: Abgeschobene sollen beim Wiederaufbau helfen
Der FPÖ-Klubobmann sprach von einer „Win-win-Situation“, denn die dorthin abgeschobenen Syrer und Afghanen, die Europa nicht in ihre Herkunftsländer zurückbringen könne, könnten dort gleich beim Wiederaufbau helfen. Eine solche Lösung wäre wegen der geografischen Nähe günstiger als die geplanten Abschiebezentren in Ruanda, meinte Kickl.
ÖVP: „Skurril“
Die anderen Parteien kritisierten den Vorschlag in Aussendungen scharf. ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner sieht darin lediglich einen Versuch von Kickl, mit knallharten Ansagen aufzufallen, hieß es. „Doch die Forderung nach Außerlandesbringungen in die Ukraine mutet nur noch skurril an. Das Motto scheint: Aufmerksamkeit um jeden Preis. Doch das bringt Österreich nicht weiter“, so Gstöttner.
Kickls Motto scheint: Aufmerksamkeit um jeden Preis. Doch das bringt Österreich nicht weiter.
ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner
Bild: Imre Antal
„Kickl schickt die Rechnung ans Opfer statt an den Täter“
Ähnlich die SPÖ: „Kickl schickt die Rechnung ans Opfer statt an den Täter. Er nennt das Win-win, in Wahrheit gewinnt dabei aber nur einer: Putin“, meinte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. Er sah darin ein „durchsichtiges Manöver“, indem Kickl lediglich versuche, Schlagzeilen zu liefern.
Kickl nennt das Win-win, in Wahrheit gewinnt dabei aber nur einer: Putin.
Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim
Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER
NEOS: „Wirrer Vorschlag“
NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sprach von einem „wirren Vorschlag“, der zynisch, realitätsfern und rechtlich nicht umsetzbar sei. „Was rechtlich nicht geht: Menschen mit Zügen in ein fremdes Kriegsgebiet abzuschieben. Herbert Kickl weiß das ganz genau“, so Shetty. Man arbeite daran, damit Syrer nach Syrien und Ukrainer in die Ukraine zurückkehren könnten, dafür seien Frieden und Unterstützung beim Wiederaufbau nötig.
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