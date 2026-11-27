Traurige Szenen sind am Flughafen in Philadelphia (Bundesstaat Pennsylvania) beobachtet worden: Der ehemalige US-Präsident Joe Biden wirkte sichtlich angeschlagen und verlor beinahe das Gleichgewicht.
Kurz vor Thanksgiving war der 84-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill unterwegs. Als ihn beim Tragen einer Tasche kurzfristig die Kräfte verließen, wie ein im Netz kursierendes Video zeigt. Schließlich musste ein Beamter Biden auf einen Polizeiwagen helfen.
„Ich bete für ihn und seine Familie. Man kann ihn mögen oder nicht, aber er war unser Präsident und er ist ein Ehemann, Vater und Großvater“, schrieb ein User in den Kommentaren zu den Aufnahmen. „Egal, welcher Partei man angehört, dieser Mann kämpft gegen Krebs und verdient Respekt“, meinte ein anderer.
Hier sehen Sie das Video:
Kurze Zeit später veröffentlichte Biden nun ein seltenes privates Foto von sich, auf dem er lächelnd seine Memoiren in den Händen hält. In der Bildunterschrift zeigte er sich „demütig und geehrt, dass PROMISE ME, AMERICA auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times steht“.
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Prostatakrebs im Endstadium
Biden leidet an Prostatakrebs im Endstadium und wird die Krankheit wohl nicht mehr besiegen können. So verriet seine Ehefrau während eines Fernsehauftritts dem Journalisten Craig Melvin: „Ich denke, wenn bei ihm nur Prostatakrebs diagnostiziert worden wäre, wäre das eine Sache, weil das heilbar ist, aber die Tatsache, dass er auf seine Knochen metastasiert ist, macht es zu einer ganz anderen Geschichte. Und deshalb denke ich, dass Joe den Rest seines Lebens mit Krebs leben wird.“
Im September hatte der frühere US-Staatschef alle Männer auf der Plattform „X“ aufgefordert, sich frühzeitig untersuchen zu lassen – und bezog sich damit auf seine eigene Erkrankung. Er erklärte: „Sprechen Sie mit Ihren Ärzten. Stellen Sie die harten Fragen. Machen Sie es für sich selbst und für die Menschen, die Sie lieben. Und egal was passiert, behalten Sie den Glauben.“
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