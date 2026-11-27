Prostatakrebs im Endstadium

Biden leidet an Prostatakrebs im Endstadium und wird die Krankheit wohl nicht mehr besiegen können. So verriet seine Ehefrau während eines Fernsehauftritts dem Journalisten Craig Melvin: „Ich denke, wenn bei ihm nur Prostatakrebs diagnostiziert worden wäre, wäre das eine Sache, weil das heilbar ist, aber die Tatsache, dass er auf seine Knochen metastasiert ist, macht es zu einer ganz anderen Geschichte. Und deshalb denke ich, dass Joe den Rest seines Lebens mit Krebs leben wird.“