Erst einmal hatte es die Achomitzerin Hannah Wiegele in ihrer Karriere vor dieser Saison in die Top 15 eines Weltcup-Springens geschafft. In der Vorsaison sammelte sie mit zwei Top-30-Resultaten vier Punkte. Zum Saisonauftakt in Lillehammer trat die 25-Jährige plötzlich wie verändert auf, bestätigte ihre stark ansteigende Formkurve aus der Sommer-Vorbereitung mit den Plätzen 6 und 12.