Hannah Wiegele (25) schrieb in Lillehammer mit ihrem überraschenden sechsten Platz ein Stück Kärntner Sportgeschichte, will jetzt in Hinzenbach an die Leistung anknüpfen. Im Februar wartet der Villach-Weltcup – Papa Franz hofft als Organisator auf Hannahs Heimform.
Erst einmal hatte es die Achomitzerin Hannah Wiegele in ihrer Karriere vor dieser Saison in die Top 15 eines Weltcup-Springens geschafft. In der Vorsaison sammelte sie mit zwei Top-30-Resultaten vier Punkte. Zum Saisonauftakt in Lillehammer trat die 25-Jährige plötzlich wie verändert auf, bestätigte ihre stark ansteigende Formkurve aus der Sommer-Vorbereitung mit den Plätzen 6 und 12.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.