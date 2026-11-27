ÖEHV-Verteidiger Gregor Biber hat am Freitag sein Debüt in der stärksten Eishockeyliga der Welt gegeben. Mit Utah Mammoth gewann der 20-jährige Niederösterreicher in der NHL bei den Nashville Predators trotz eines 0:2-Rückstands noch 6:5, die Entscheidung fiel erst im Penaltyschießen.
Dort traf nur Utahs Vincent Trocheck. Biber, der vom Farmteam Tucson Roadrunners in den NHL-Kader beordert worden war, erhielt 9:33 Minuten Eiszeit und verzeichnete zwei Torschüsse.
Utah hatte Biber 2024 gedraftet. Im heurigen Mai unterschrieb er einen NHL-Dreijahresvertrag und wechselte vom schwedischen Club Rögle in die USA. Dort war der Kremser bisher in der AHL bei Tucson eingesetzt worden.
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