ÖEHV-Verteidiger Gregor Biber hat am Freitag sein Debüt in der stärksten Eishockeyliga der Welt gegeben. Mit Utah Mammoth gewann der 20-jährige Niederösterreicher in der NHL bei den Nashville Predators trotz eines 0:2-Rückstands noch 6:5, die Entscheidung fiel erst im Penaltyschießen.