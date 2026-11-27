Seine Ansprüche sind hoch, aktuell kann er sie aber nur selten erfüllen. Red Bull Salzburgs Karim Konate befindet sich in einer schwierigen Phase seiner noch jungen Karriere. Dass der 22-Jährige von den eigenen Fans ausgebuht wurde, ist daher fragwürdig. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Es ist keine einfache Phase, die Karim Konate derzeit bei Bundesligist Salzburg erlebt. Vor der Saison musste er hinnehmen, dass Haris Tabakovic als Stürmer gesetzt ist. In der ungewohnten Rolle als Zehner bestritt er einige Partien, ohne groß zu glänzen.
Und nun, wo er in Abwesenheit des verletzten Tabakovic an vorderster Front Eigenwerbung betreiben könnte, passierten ihm bei der Austria und gegen Ararat Fehlschüsse vom Elfmeterpunkt.
Frans Krätzig war neben Tim Drexler oder Nikolas Veratschnig einer derer, die den Ivorer wieder aufzubauen versuchten. Eine schöne und wichtige Geste, da der 22-Jährige aktuell nicht mit Selbstvertrauen gesegnet ist. „Mir ist das enorm wichtig. Es ist ein Zeichen für ihn und das Team, um zu zeigen, dass wir an ihn glauben“, erklärte Krätzig auf Nachfrage der „Krone“.
Für ihn ist es „selbstverständlich, dass wir ihn weiter pushen und ihm Support geben.“ Konate, intern „KoKa“ genannt, sei schließlich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
Umso bedenklicher ist das Vorgehen einer Fan-Minderheit, die den Ex-Bundesliga-Torschützenkönig nach dem vergebenen Strafstoß gegen Ararat im eigenen Stadion auspfiff. Seine Leistungen waren zuletzt sicher nicht gut, den eigenen Spieler auszubuhen wird Konate allerdings nicht dabei helfen, das Ruder herumzureißen und seine Form zu finden.
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