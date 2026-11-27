Frans Krätzig war neben Tim Drexler oder Nikolas Veratschnig einer derer, die den Ivorer wieder aufzubauen versuchten. Eine schöne und wichtige Geste, da der 22-Jährige aktuell nicht mit Selbstvertrauen gesegnet ist. „Mir ist das enorm wichtig. Es ist ein Zeichen für ihn und das Team, um zu zeigen, dass wir an ihn glauben“, erklärte Krätzig auf Nachfrage der „Krone“.