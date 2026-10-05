E-Bikes mit 45 km/h: Das sagt der Gesetzgeber

Seit 1. Oktober sind Elektromopeds auf österreichischen Radwegen verboten – auch, wenn sie auf 25 Kilometer pro Stunde gedrosselt sind. Dafür tauchen dort allerdings – krone.at berichtete – nun „E-Bikes“ mit extrabreiten Reifen auf, die Tempo 45 schaffen. Darf das sein und ist ein Elektrofahrrad, das so schnell ist wie ein Moped, überhaupt ein E-Bike?
Dass ein E-Bike hierzulande „nur“ 25 Kilometer pro Stunde erreichen darf, bevor der Motor deaktiviert wird, hat regulatorische Gründe. In der EU gilt Tempo 25, in den USA sind es 32 Kilometer pro Stunde – hört der E-Motor beim Erreichen dieser Geschwindigkeit auf, den Fahrer zu unterstützen, zählt das E-Bike als Fahrrad und unterliegt den gleichen Regeln wie solche. Es gibt aber sehr wohl auch stärkere E-Bikes zu kaufen – und die Möglichkeit, ein E-Bike mit 25-km/h-Drossel zu tunen. Dann handelt es sich allerdings um ein sogenanntes S-Pedelec, für das eigene Regeln gelten. Welche? Wir haben die zehn wichtigsten Fragen und Antworten für Sie gesammelt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.