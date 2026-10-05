E-Bikes mit 45 km/h: Das sagt der Gesetzgeber

Dass ein E-Bike hierzulande „nur“ 25 Kilometer pro Stunde erreichen darf, bevor der Motor deaktiviert wird, hat regulatorische Gründe. In der EU gilt Tempo 25, in den USA sind es 32 Kilometer pro Stunde – hört der E-Motor beim Erreichen dieser Geschwindigkeit auf, den Fahrer zu unterstützen, zählt das E-Bike als Fahrrad und unterliegt den gleichen Regeln wie solche. Es gibt aber sehr wohl auch stärkere E-Bikes zu kaufen – und die Möglichkeit, ein E-Bike mit 25-km/h-Drossel zu tunen. Dann handelt es sich allerdings um ein sogenanntes S-Pedelec, für das eigene Regeln gelten. Welche? Wir haben die zehn wichtigsten Fragen und Antworten für Sie gesammelt.