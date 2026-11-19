Der VSV als Auswärtsflop! In der Fremde gab‘s zuletzt vor fast zwei Monaten einen Sieg. Am Freitag gastiert Laibach in Villach – für den slowenischen Youngster Topalovic ist das nach seinem Premierentreffer in Budapest das nächste Highlight. Für Routinier Felix Maxa, der gerade ein Haus saniert, ist die aktuelle Lage um die Insolvenz durchaus belastend.