Der VSV als Auswärtsflop! In der Fremde gab‘s zuletzt vor fast zwei Monaten einen Sieg. Am Freitag gastiert Laibach in Villach – für den slowenischen Youngster Topalovic ist das nach seinem Premierentreffer in Budapest das nächste Highlight. Für Routinier Felix Maxa, der gerade ein Haus saniert, ist die aktuelle Lage um die Insolvenz durchaus belastend.
Die Auswärts-Misere des VSV wird langsam zum Problem! Seit 25. September (4:2 in Salzburg) hat die Truppe von Pierre Allard in der Fremde nicht gewonnen, seither bei sechs Versuchen nur einen Zähler geholt. „Wir waren öfters knapp dran. Aber klar ist, dass wir auswärts mehr Punkte brauchen“, betont Stürmer Felix Maxa.
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