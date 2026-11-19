Im Vorjahr spielte Travis St. Denis bei Salzburg groß auf – und wurde dennoch ausgemustert! Beim KAC knüpft er nahtlos an seine tollen Vorstellungen an und führt derzeit die interne Topscorer-Wertung an. Und vor dem Duell gegen Pustertal verrät Jan Mursak, was ihn die letzten Wochen geplagt hat.
Schnell akklimatisiert und sofort warmgeschossen! Travis St. Denis hat bisher alles erfüllt, was sich der KAC vom Stürmer versprochen hatte. Überraschend ist das nicht. Aber doch ein Glücksfall, dass ihn Salzburg nach einer so starken Saison letzten Endes ausgemustert hatte: „Die Veränderung war super. Für meine Familie und mich wird es immer schöner, hier zu leben.“
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