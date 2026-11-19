Schnell akklimatisiert und sofort warmgeschossen! Travis St. Denis hat bisher alles erfüllt, was sich der KAC vom Stürmer versprochen hatte. Überraschend ist das nicht. Aber doch ein Glücksfall, dass ihn Salzburg nach einer so starken Saison letzten Endes ausgemustert hatte: „Die Veränderung war super. Für meine Familie und mich wird es immer schöner, hier zu leben.“