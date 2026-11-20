Kompany überließ Entscheidungen seinem Trainerteam

Seinem Trainerstab, angeführt von Aaron Danks, habe er in dieser Phase bewusst die Entscheidungen überlassen. „Ich habe sehr großes Vertrauen in den Staff und den gesamten Verein. Wenn der Cheftrainer fehlt, muss der Austausch so sein, dass es so weiterläuft, wie es immer ist. Das haben sie sehr gut hinbekommen und es war schön, das zu beobachten“, erläuterte Kompany. Vor allem den 2:0-Sieg bei Atletico Madrid in der Champions League habe er dabei sehr genossen. „Es war einer der schönsten Momente in meiner Trainerkarriere, obwohl ich nicht dabei war. Das nehmen wir mit und das gibt uns Kraft für die Zukunft.“