Zehnte Runde in der deutschen Bundesliga: Bayern München empfängt den FC Köln- Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch und wochenlangem Ausfall zurück: Der FC Bayern kann zum Auftakt der 10. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitag gegen den 1. FC Köln wieder auf seinen Coach bauen. „Die Motivation für dieses Köln-Spiel ist bei einer Person beim FC Bayern sehr groß. Ich habe vier Wochen gewartet. Es war nicht schwierig, sich darauf einzustellen. Zeit hatte ich genügend“, sagte der 40-Jährige vor dem Duell des Leaders mit dem Liga-15.
Seinen Gesundheitszustand beschrieb er als „sehr gut“. Genügend Tests seien so ausgefallen, dass es nach seiner diagnostizierten Hirnhautreizung keine Konsequenzen gebe. Kompany war am 23. Oktober an der Säbener Straße zusammengebrochen. Er erlitt dabei einen so starken Krampfanfall, dass er sich beide Schultern verletzte. Bei der PK am Donnerstag trug er den linken Arm noch in einer Schlinge. Zu dem Zusammenbruch kam es, da er einen Infekt davor nicht auskuriert habe. „Ich habe nicht genug auf meinen Körper gehört“, betonte er. „Ich kann es auch nicht kleinreden, es war schon ein Schock.“ Zur ärztlichen Behandlung unmittelbar nach dem Kollaps sagte der Belgier: „Es ist alles perfekt gelaufen.“
Kompany überließ Entscheidungen seinem Trainerteam
Seinem Trainerstab, angeführt von Aaron Danks, habe er in dieser Phase bewusst die Entscheidungen überlassen. „Ich habe sehr großes Vertrauen in den Staff und den gesamten Verein. Wenn der Cheftrainer fehlt, muss der Austausch so sein, dass es so weiterläuft, wie es immer ist. Das haben sie sehr gut hinbekommen und es war schön, das zu beobachten“, erläuterte Kompany. Vor allem den 2:0-Sieg bei Atletico Madrid in der Champions League habe er dabei sehr genossen. „Es war einer der schönsten Momente in meiner Trainerkarriere, obwohl ich nicht dabei war. Das nehmen wir mit und das gibt uns Kraft für die Zukunft.“
Sein Team, darunter ÖFB-Star Konrad Laimer, ist immer noch ungeschlagen, mittlerweile nach 16 Pflichtspielen. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge für den Tabellenführer, der die Liga punktgleich mit Dortmund (je 21) anführt. Kompanys Auszeit könnte im Nachhinein gar gut gewesen sein. „Ich konnte mir ein bisschen Gedanken über Organisation machen. Ich hatte Zeit, die war nicht unproduktiv. Ich habe auch bessere Gedanken bekommen, wie wir vielleicht ein paar Prozente dazubekommen. Es war nicht alles negativ“, meinte der Bayern-Coach. Seine Extra-Motivation will er auf seine Kicker übertragen. „Wenn die Spieler meine Motivation spüren, haben wir eine gute Basis für das Spiel morgen.“
Bayern feierten gegen Köln zuletzt sechs Siege
Neben Alphonso Davies muss auch Luis Diaz noch verletzt passen. Jamal Musiala werde laut Kompany hingegen nach seinem Muskelfaserriss vielleicht im Kader stehen. „Er zeigt eine Wahnsinns-Mentalität und viel Hunger. Er muss auf dem Platz sprechen. Als Trainer freue ich mich, weil wenn er wieder auf dem Platz sprechen kann, ist das das Wichtigste. Er ist morgen dabei wahrscheinlich.“ Die Papierform spricht klar für die Gastgeber, die die jüngsten sechs Pflichtspiele gegen Köln gewinnen konnten.
Seit 5. Februar 2011 in Köln gab es in 23 direkten Duellen keine Niederlage. Köln hat nicht nur zwölf Zähler weniger, sondern ist in der Liga auch vier Partien sieglos. „Wir wissen, dass es ein unfassbar schwieriges Spiel wird. Es gibt aber immer wieder Mannschaften, die auch in München punkten. Genau deshalb schauen die Menschen Fußball. Jetzt wollen wir am Freitag unsere eigene Geschichte schreiben und mit mehr zurückkommen, als manche denken“, schilderte Köln-Trainer Rene Wagner. Über Kompanys Rückkehr freute er sich „ungemein“. Zugleich erwartete er, dass das den Bayern „sicher ein paar Prozentpunkte mehr Kraft geben“ werde.
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