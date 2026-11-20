Unantastbar pflügte er durch seine ersten beiden Matches, unterstrich seine Favoritenrolle mit Tennis von einem anderen Stern. Doch sein eigener Körper könnte Carlos Alcaraz bei den ATP Finals besiegen. Denn die Patellasehne und der Oberschenkel bereiten ihm schon seit Tagen Probleme. Bereits vor Turnierbeginn hatte der Spanier deswegen ein Training abbrechen müssen, in den Matches agierte Alcaraz mit einer Bandage am rechten Knie und nach seinem klaren 6:2, 6:4 über Daniil Medwedew musste er lange behandelt werden. Donnerstag unterzog sich der Spanier dann einem MRT und bestätigte sein Antreten gegen Flavio Cobolli in seinem letzten Gruppenmatch am Freitag.