Zwei Millionen Passagiere weniger in Wien, die stattdessen ab Bratislava fliegen: Österreichs größter Flughafen kämpft gegen den Abzug von Billig-Airlines ins nahe Ausland. „Der Schaden ist signifikant“, auch, wenn man ihn wirtschaftlich auffangen kann, sagt Flughafen-Vorstand Günther Ofner zur „Krone“.
Die ganze Wizz-Air-Flotte und mehrere Ryanair-Maschinen sind weg. In Wien hinterlässt das eine Lücke, die sich auch in den Zahlen des dritten Quartals zeigt: „Wir verzeichnen einen deutlichen Passagierrückgang von rund 4,5 Prozent – auf das Gesamtjahr heißt das etwa zwei Millionen Passagiere weniger als im Vorjahr.“ 30,5 Millionen Fluggäste heben im Jahr 2026 insgesamt von Wien aus ab, so die Prognose. 2025 waren es 32,6 Millionen. Alleine im Monat Oktober sind die Zahlen sogar noch dramatischer: 7,7 Prozent weniger Passagiere flogen ab Wien.
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