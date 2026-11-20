George Russell hat zum Auftakt des Grand Prix von Las Vegas den Ton angegeben! Während im ersten Training das Wetter zum Spielverderber geworden war, raste der Mercedes-Pilot in der zweiten Übungseinheit zur Bestzeit.
Widrige Wetterbedingungen hatten das erste Training vor dem Formel-1-Rennen in Las Vegas massiv behindert. Bei Regen und viel Wasser auf der Strecke absolvierte kein Fahrer eine komplette Runde mit offizieller Zeit.
Im zweiten Training wurde es dann besser. Dieses entschied George Russell vor Pierre Gasly (Alpine) und Charles Leclerc (Ferrari) für sich.
Hier der Endstand des zweiten Trainings:
WM-Entscheidung gefallen
Der Italiener Kimi Antonelli steht vor dem drittletzten Rennen der Formel-1-Saison als Weltmeister fest. Auch sein Rennstall Mercedes hat den Titel in der Konstruktions-Weltmeisterschaft bereits sicher.
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