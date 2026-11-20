Die ehemaligen Ski-Stars Benjamin und Marlies Raich trauen den heimischen Athleten trotz des Herren-Aussetzers zuletzt Finnland jetzt in Gurgl sehr viel zu. Die beiden Seriensieger Anfang des Jahrtausends geben Kathi Truppe und Co. gute Chancen auf dem schwierigen Hang im Ötztal.
Eine ganze Slalom-Generation wurde von Benjamin und Marlies Raich geprägt. In den 2000er Jahren führte im Stangenwald nur schwer ein Weg am alpinen Traumpaar vorbei. Marlies gewann insgesamt 35 Weltcup-Slaloms, Benjamin blieb in 14 Torläufen siegreich. Mittlerweile sind die beiden Stars in der Ski-Pension glücklich, aber als ORF-Experten noch immer nah am Geschehen dran.
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