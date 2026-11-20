Eine ganze Slalom-Generation wurde von Benjamin und Marlies Raich geprägt. In den 2000er Jahren führte im Stangenwald nur schwer ein Weg am alpinen Traumpaar vorbei. Marlies gewann insgesamt 35 Weltcup-Slaloms, Benjamin blieb in 14 Torläufen siegreich. Mittlerweile sind die beiden Stars in der Ski-Pension glücklich, aber als ORF-Experten noch immer nah am Geschehen dran.