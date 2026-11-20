In der neuen Skisprung-Saison kommen auf alle Athleten, Trainer und Fans einige Neuerungen zu. Bevor es in Lillehammer richtig ernst wird, gibt es hier noch einen Überblick.
Mit einem Mixed-Teambewerb geht es am Freitag (16 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) los, am Samstag und Sonntag folgen je zwei Bewerbe von der Großschanze für Frauen und Männer. Auf welche Neuerungen sich alle Fans in dieser Saison einstellen müssen, gibt es hier im Überblick.
Die Start-Reihenfolge
Besonders auffällig wird die Änderung in der Start-Reihenfolge. Bisher war es üblich, dass in der Qualifikation und im ersten Durchgang in umgekehrter Reihenfolge des Gesamtweltcup-Standes gestartet wurde. Das gehört jetzt der Vergangenheit an.
Denn jetzt bestimmt die Qualifikation die Startreihenfolge für den ersten Durchgang in den Einzelbewerben. Zudem wird die Nummerierung umgedreht. Der erste Springer des ersten Durchgangs trägt so etwa die Starnummer 50.
An vier Wochenenden wird die Qualifikation noch wichtiger. Denn in Titisee-Neustadt, Willingen, Engelberg und Oslo tragen Männer und Frauen gemeinsam ihre Weltcups aus. Dort gilt die Quali für gleich beide Wettkampftage – wer dann bei den Herren die Top 50 oder bei den Frauen die Top 40 verpasst, muss gleich bei zwei Springen zuschauen.
Bei der Vierschanzentournee
Eine Ausnahme hinsichtlich Qualifikation bildet die Vierschanzentournee – dort bleibt der traditionelle Modus bestehen. Allerdings gibt es auch beim Traditionswettbewerb einige Neuigkeiten.
Bei den Männern gibt es bei der 75. Auflage erstmals Flutlicht auch in Innsbruck. Damit absolvieren sie alle Qualifikationen und Springen unter Flutlicht. Die Frauen hingegen werden zum ersten Mal alle vier Stationen in Angriff nehmen.
Spezielle Trikots und neue Wertung
Änderungen gibt es auch für alle U-23 Athleten. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gibt es eine neue Jugendwertung. Der beste Nachwuchsspringer und die beste Nachwuchsspringerin im Gesamtweltcup werden mit einem grünen Trikot an den Start gehen.
Verschärfte Regeln für Anzüge
Spätestens seit dem Anzugskandal rund um das norwegische Team ist dieses Thema immer wieder präsent. Die FIS hat die Regeln für Sprunganzüge in dieser Saison weiter verschärft. Die Athleten haben weniger Anzüge zur Verfügung.
Zu Beginn haben die Springer höchsten drei Anzüge zur Auswahl – über die gesamte Saison verteilt sind es sechs. Damit soll die Chancengleichheit unter den Nationen verbessert und Manipulationen verhindert werden. Auch dürfen die Anzüge nun im Nationen-Design gestaltet werden.
Gelbe Karten
Und dann gibt es in der neuen Saison auch noch Neuerungen bei den Gelben Karten. Diese sind bereits in den Sommer-Bewerben zum Einsatz gekommen – auch Superstar Domen Prevc hat es da erwischt. Es könnte für den Slowenen noch Folgen haben.
Denn jede Disqualifikation für Materialverstöße führt zu einer Gelben Karte, die dann zwölf Monate gültig sind. Wer sich in diesem Zeitraum eine weitere Verwarnung abholt, wird gesperrt.
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