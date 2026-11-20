An vier Wochenenden wird die Qualifikation noch wichtiger. Denn in Titisee-Neustadt, Willingen, Engelberg und Oslo tragen Männer und Frauen gemeinsam ihre Weltcups aus. Dort gilt die Quali für gleich beide Wettkampftage – wer dann bei den Herren die Top 50 oder bei den Frauen die Top 40 verpasst, muss gleich bei zwei Springen zuschauen.