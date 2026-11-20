Der Nächste, bitte! Mit Mauricio Pochettino hat Manchester United einen neuen Trainer – und ein altes Problem: Das Kommen und Gehen verschlingt ein Vermögen.
Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson 2013 summieren sich die Kosten für Trainer und Sportdirektoren auf über 120 Millionen Euro! Seither gab es weder einen Titel in der Premier League noch in der Königsklasse
Der Argentinier Pochettino, zuletzt US-Teamchef, kostet schon vor seinem ersten Spiel Millionen. 8,4 Millionen Euro wurden für seine Freigabe fällig, dazu kommt die Trennung von Vorgänger Michael Carrick samt Betreuerstab – macht weitere 5,7 Millionen Euro.
Besonders lukrativ war der Abschied für José Mourinho. Als der Portugiese 2018 gehen musste, kostete das United 22 Millionen Euro - inklusive Betreuerstab. Erst elf Monate zuvor hatte der Klub den Vertrag verlängert. Erik ten Hag wurde drei Monate nach seiner Vertragsverlängerung 2024 entlassen. Kostenpunkt samt Mitarbeitern: zwölf Millionen Euro. Noch kurioser verlief das Kapitel Ruben Amorim. Um den Portugiesen 2024 von Sporting loszueisen, zahlte United 12,5 Millionen Euro. Als man sich 14 Monate später trennte, wurden 9,3 Millionen für ihn und sein Team fällig.
Teure Trennung von Rangnick
Auch die Trennung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und weiteren Mitarbeitern schlug 2022 laut britischen Medien mit 17 Millionen Euro zu Buche. Jetzt soll alles anders werden. Wieder einmal. Das Pochettino-Debüt steigt am Sonntag gegen Liverpool.
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