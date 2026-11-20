Besonders lukrativ war der Abschied für José Mourinho. Als der Portugiese 2018 gehen musste, kostete das United 22 Millionen Euro - inklusive Betreuerstab. Erst elf Monate zuvor hatte der Klub den Vertrag verlängert. Erik ten Hag wurde drei Monate nach seiner Vertragsverlängerung 2024 entlassen. Kostenpunkt samt Mitarbeitern: zwölf Millionen Euro. Noch kurioser verlief das Kapitel Ruben Amorim. Um den Portugiesen 2024 von Sporting loszueisen, zahlte United 12,5 Millionen Euro. Als man sich 14 Monate später trennte, wurden 9,3 Millionen für ihn und sein Team fällig.