Mit dem wichtigen Ausgleich im Salzburger Zweitliga-Derby gegen die Austria gelang Raphael Kosakiewic nach langem Warten der erste Treffer für Liefering. „Das hat mich gefreut, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, sagte der Stürmer im Anschluss an den 4:1-Sieg. Es könnte der Durchbruch von Kosakiewic bei den Jungbullen gewesen sein. Denn im Sommer wechselte er von Regionalligist St. Johann zu Liefering, verpasste allerdings einige Wochen der Vorbereitung aufgrund einer Muskelverletzung. „Er hatte keinen perfekten Start“, weiß auch Trainer Danny Galm.