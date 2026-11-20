Raphael Kosakiewic hat sich in den vergangenen Spielen in der 2. Liga gut weiterentwickelt. Der Liefering-Akteur hat zuletzt gegen Austria Salzburg auch seinen ersten Treffer für die Jungbullen erzielt. Der 19-Jährige geht einen etwas anderen Weg und erhielt viel Lob von Trainer Danny Galm.
Mit dem wichtigen Ausgleich im Salzburger Zweitliga-Derby gegen die Austria gelang Raphael Kosakiewic nach langem Warten der erste Treffer für Liefering. „Das hat mich gefreut, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, sagte der Stürmer im Anschluss an den 4:1-Sieg. Es könnte der Durchbruch von Kosakiewic bei den Jungbullen gewesen sein. Denn im Sommer wechselte er von Regionalligist St. Johann zu Liefering, verpasste allerdings einige Wochen der Vorbereitung aufgrund einer Muskelverletzung. „Er hatte keinen perfekten Start“, weiß auch Trainer Danny Galm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.