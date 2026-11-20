Nie zuvor ist die Menschheit vor so einschneidenden und vor allem schnellen Änderungen gestanden. Ein Beispiel? Der Benediktinermönch Peter von Sury hat bei KI („Künstliche Intelligenz“) eine Predigt bestellt. Nach fünf Sekunden (!) hatte er sie: ordentlich, nicht kreativ, aber inhaltlich komplett. Als er den Text beim Gottesdienst verlas, merkten seine Zuhörer nicht, dass er von einer KI stammte.
Ja, das irreführende Wort künstliche „Intelligenz“ wird unser aller Leben in neue Bahnen lenken. Jetzt der Börsegang von Anthropic, er spielte Richtung hundert Milliarden Dollar ein, dann die Auswirkungen der Algorithmen in fast allen Lebensbereichen: Von der Bildung über die Medizin, von der Technik bis hin zur Verarbeitung von Datenmengen, wie sie die Welt noch nie erlebt hat.
Um hunderte Milliarden werden ständig neue Datenzentren errichtet, mit gigantischem Energieverbrauch, die Entscheider wollen bei diesem Wettrennen ganz vorn bleiben.
Dabei ist eines klar: Eine KI führt Aufträge perfekt aus, aber sie übernimmt keine moralische Verantwortung.
Wenn heute Eltern ihre Kinder telefonieren hören, so müssen sie realisieren, dass sich diese mit einer KI unterhalten und nicht mit einem Freund.
Die Welt teilt sich: Ein Teil rast im Formel-I-Tempo durch die Zeit, alle anderen fallen hoffnungslos zurück. Da überrascht es nicht, dass sich selbst der Papst dieser KI-Thematik zuwendet.
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