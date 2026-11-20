Ja, das irreführende Wort künstliche „Intelligenz“ wird unser aller Leben in neue Bahnen lenken. Jetzt der Börsegang von Anthropic, er spielte Richtung hundert Milliarden Dollar ein, dann die Auswirkungen der Algorithmen in fast allen Lebensbereichen: Von der Bildung über die Medizin, von der Technik bis hin zur Verarbeitung von Datenmengen, wie sie die Welt noch nie erlebt hat.