Die Aktie hat allerdings keine wirtschaftlichen Rechte, kann nicht verkauft werden und kann unter bestimmten Umständen vom Unternehmen eingezogen werden. Auch die Mitgliedschaft in der Founder LLC ist an Bedingungen geknüpft. Wie Reuters unter Berufung auf einen früheren Entwurf berichtete, können Gründer etwa bei einem Ausscheiden, ihrem Tod, dem Verkauf zu vieler eigener Aktien oder aus bestimmten anderen Gründen aus der Gesellschaft entfernt werden. Sobald nur noch zwei oder weniger Gründer übrig sind, soll die Sonderaktie schrittweise an Bedeutung verlieren.