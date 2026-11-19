81 Milliarden Dollar auf einen Schlag, eine Bewertung von mindestens 1,5 Billionen Dollar und ein Umsatz, der binnen eines Jahres um das 14-Fache gestiegen ist. Der KI-Entwickler Anthropic sorgt mit seinem Börsengang für einen historischen Paukenschlag. Doch wer genauer in die Geschäftszahlen blickt, entdeckt auch gewaltige Verluste, milliardenschwere Abhängigkeiten und eine ungewöhnliche Machtkonstruktion. Sechs Fakten zeigen, was hinter dem Mega-Börsengang steckt.
Die Zahlen lesen sich außergewöhnlich. Anthropic erzielte 2023 zunächst 41 Millionen Dollar Umsatz (rund 38 Millionen Euro). 2024 waren es bereits 386 Millionen Dollar (rund 356 Millionen Euro), 2025 dann 4,585 Milliarden Dollar (rund 4,23 Milliarden Euro).
Im ersten Halbjahr 2026 schnellte der Umsatz auf 16,286 Milliarden Dollar (rund 15 Milliarden Euro) hinauf. Das ist fast das 14-Fache des Vergleichszeitraums im Vorjahr, in dem 1,163 Milliarden Dollar (rund 1,07 Milliarden Euro) umgesetzt worden waren.
Auch bestehende Kunden geben immer mehr Geld aus. Die sogenannte Netto-Umsatzbindung liegt laut Börsenprospekt bei rund 900 Prozent. Das bedeutet vereinfacht, dass bestehende Kunden ein Jahr später im Schnitt etwa neunmal so viel Geld bei Anthropic ausgeben wie zuvor.
Zum 30. September hatte das Unternehmen mehr als 11.900 Kunden, die jährlich mindestens 100.000 Dollar (rund 92.000 Euro) bezahlen. Mehr als 1900 Kunden gaben mindestens eine Million Dollar (rund 920.000 Euro) aus, rund 250 sogar mindestens zehn Millionen Dollar (rund 9,2 Millionen Euro).
Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist Claude Code, ein KI-Werkzeug, das beim Programmieren hilft. Auch Claude Cowork, ein im Jänner 2026 gestartetes Werkzeug für allgemeine Büroarbeiten, wird laut Unternehmen schneller angenommen als Claude Code zum gleichen Zeitpunkt nach seiner Einführung.
Auf den ersten Blick sind auch die Verluste gigantisch. Im ersten Halbjahr 2026 verbuchte Anthropic einen Nettoverlust von 80,748 Milliarden Dollar (rund 74,5 Milliarden Euro). Allerdings steckt dahinter ein wesentlicher Sondereffekt: 72,388 Milliarden Dollar (rund 66,8 Milliarden Euro) entfielen auf eine buchhalterische Neubewertung sogenannter Wandelanleihen.
Dabei handelt es sich um Kredite, die später in Unternehmensanteile umgewandelt werden können. Weil der Wert von Anthropic gestiegen ist, erhöhte sich auch der in der Bilanz ausgewiesene Wert dieser Verbindlichkeiten. Es handelt sich dabei um einen Buchungseffekt und nicht um Geld, das tatsächlich in dieser Höhe abgeflossen ist. Bereits 2025 hatte dieser Effekt 34,308 Milliarden Dollar (rund 31,7 Milliarden Euro) zum ausgewiesenen Jahresverlust von 41,965 Milliarden Dollar (rund 38,7 Milliarden Euro) beigetragen.
Operativ sieht die Lage deutlich besser aus. Der Betriebsverlust betrug im ersten Halbjahr 2026 lediglich 693 Millionen Dollar (rund 639 Millionen Euro). Im gesamten Jahr 2025 waren es noch 8,06 Milliarden Dollar (rund 7,44 Milliarden Euro) gewesen.
Was die KI von Anthropic leisten kann, ist in der Tat beeindruckend:
Nach einer bereinigten Rechnung, bei der bestimmte Kosten und Sondereffekte ausgeklammert werden, erzielte Anthropic im ersten Halbjahr sogar einen Betriebsgewinn von 1,618 Milliarden Dollar (rund 1,49 Milliarden Euro). Die bereinigte Gewinnspanne lag damit bei zehn Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei minus 159 Prozent gelegen.
Bislang hat Anthropic insgesamt 141,1 Milliarden Dollar (rund 130 Milliarden Euro) an Kapital aufgenommen. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über 112,4 Milliarden Dollar (rund 104 Milliarden Euro) an Bargeld sowie weitere 19,3 Milliarden Dollar (rund 17,8 Milliarden Euro) an kurzfristigen Geldanlagen.
Der größte Kostenblock bei Anthropic ist die technische Infrastruktur. Um KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben, benötigt das Unternehmen gewaltige Rechenleistung, leistungsstarke Chips und riesige Rechenzentren.
Allein im ersten Halbjahr 2026 gab Anthropic dafür 8,945 Milliarden Dollar (rund 8,25 Milliarden Euro) aus. Das war mehr als im gesamten Jahr 2025, als sich diese Kosten auf 7,326 Milliarden Dollar (rund 6,75 Milliarden Euro) beliefen.
Allerdings wachsen die Einnahmen deutlich schneller als die Ausgaben für die Rechenleistung. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 1368 Prozent, die Kosten für Rechenleistung dagegen um 300 Prozent.
Zudem sollen neue Modelle effizienter werden. Laut Anthropic reduzierte das jüngste Modell Claude Opus 5.5 die Kosten pro erledigter Aufgabe für Kunden um rund 40 Prozent gegenüber Claude Opus 5.
Wie teuer die weitere Expansion wird, ist noch nicht vollständig bekannt. Anthropic hat langfristige Verträge zur Sicherung seiner Rechenleistung abgeschlossen. Die meisten davon laufen zwischen 2031 und 2045. Den Gesamtwert dieser Verpflichtungen will das Unternehmen erst in einer späteren Fassung des Börsenprospekts offenlegen.
Eine weitere Besonderheit des Geschäftsmodells: Anthropic ist von jenen Technologiekonzernen abhängig, mit denen es gleichzeitig um Marktanteile kämpft. Das Unternehmen vertreibt Claude unter anderem über Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure. Gleichzeitig bezieht es einen Großteil seiner benötigten Rechenleistung von denselben Konzernen. Diese entwickeln allerdings auch eigene KI-Modelle, die mit Claude konkurrieren.
Im Börsenprospekt spricht Anthropic diese Interessenkonflikte ausdrücklich an. Demnach hat das Unternehmen von seinen Cloud-Partnern bereits mehr Rechenkapazität verlangt, als diese bereit waren zur Verfügung zu stellen.
Anthropic warnt deshalb, dass der Zugang zu dieser Infrastruktur eingeschränkt, verteuert oder sogar beendet werden könnte. Das könnte aus Wettbewerbsgründen geschehen, aber auch aus anderen Gründen. Hinzu kommt eine weitere Gefahr: Ein erheblicher Teil der Einnahmen hängt von vergleichsweise wenigen Großkunden und Vertriebspartnern ab.
Mit dem Glockengeläut geht der Handel an der Börse offiziell los:
Dass ein Unternehmen in seinem Börsenprospekt vor den Gefahren seiner eigenen Produkte warnt, ist bemerkenswert. Anthropic geht dabei ungewöhnlich weit. Fortgeschrittene KI-Systeme könnten laut dem Unternehmen im schlimmsten Fall „katastrophale oder existenzielle Risiken für die Menschheit“ darstellen, wenn sie nicht mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen entwickelt und betrieben werden. Besonders gefährlich könne es werden, wenn solche Systeme missbraucht, kopiert, als Waffen eingesetzt oder mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit ausgestattet werden.
Zudem könnten die KI-Modelle unerwartet und auf schädliche Weise handeln, ohne dass ein Nutzer dies überhaupt verlangt hat. Je leistungsfähiger die Systeme werden und je mehr Zugriff sie auf andere Programme erhalten, desto größer sei dieses Risiko.
Selbst ein einzelner solcher Vorfall – auch wenn er nur während eines Tests auftritt und niemand tatsächlich zu Schaden kommt – könnte öffentliche Empörung, behördliche Maßnahmen und Klagen auslösen. Auch Versicherungen und vertragliche Vereinbarungen würden mögliche Schäden unter Umständen nicht vollständig abdecken.
Besonders heikel ist ein weiteres Eingeständnis: Claude hilft inzwischen dabei, die nächste Generation von Claude zu entwickeln. Dadurch könnten sich die KI-Modelle schneller verbessern, als die Sicherheitsmaßnahmen mit ihnen Schritt halten können.
Anthropic hat deshalb nach eigenen Angaben bereits Modelle zurückgehalten oder deren Veröffentlichung eingeschränkt. Als Beispiel nennt das Unternehmen Mythos, das im Rahmen des Projekts Glasswing nur ausgewählten Partnern zur Verfügung gestellt wurde. Solche Vorsichtsmaßnahmen könnten allerdings auch zum Wettbewerbsnachteil werden, wenn Konkurrenten weniger strenge Einschränkungen vornehmen.
Besonders ungewöhnlich ist die geplante Eigentümerstruktur. Obwohl künftig Millionen Anleger Aktien von Anthropic kaufen können, sollen die sieben Gründer einen enormen Einfluss auf wichtige Unternehmensentscheidungen behalten. Dafür wird unmittelbar vor dem Börsengang eine spezielle Aktie der Klasse F an eine eigens gegründete Gesellschaft namens Founder LLC ausgegeben. Zu dieser gehören die sieben Mitgründer Dario und Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish und Christopher Olah.
Das Besondere: Diese einzige Aktie sichert der Gesellschaft 50,1 Prozent der gesamten Stimmrechte bei Aktionärsentscheidungen. Dazu gehört auch die Wahl jener Aufsichtsratsmitglieder, die nicht von einem speziellen Treuhandgremium bestimmt werden.
Die Aktie hat allerdings keine wirtschaftlichen Rechte, kann nicht verkauft werden und kann unter bestimmten Umständen vom Unternehmen eingezogen werden. Auch die Mitgliedschaft in der Founder LLC ist an Bedingungen geknüpft. Wie Reuters unter Berufung auf einen früheren Entwurf berichtete, können Gründer etwa bei einem Ausscheiden, ihrem Tod, dem Verkauf zu vieler eigener Aktien oder aus bestimmten anderen Gründen aus der Gesellschaft entfernt werden. Sobald nur noch zwei oder weniger Gründer übrig sind, soll die Sonderaktie schrittweise an Bedeutung verlieren.
Doch die Gründer haben nicht allein das Sagen. Zusätzlich gibt es den sogenannten Long-Term Benefit Trust, ein Treuhandgremium aus fünf Personen ohne finanzielle Beteiligung am Unternehmen. Dieses kontrolliert über eine eigene Sonderaktie der Klasse T die Wahl der Mehrheit des Verwaltungsrats.
Zusammen können der Trust und die Founder LLC sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmen. Weil der Trust die Mehrheit kontrolliert, gilt Anthropic nach den Nasdaq-Regeln als sogenanntes „kontrolliertes Unternehmen“.
Erhebliche Einschränkungen für normale Anleger
Für normale Anleger bedeutet das erhebliche Einschränkungen. Ihre Aktien der Klasse A verfügen jeweils über eine Stimme. Strategische Partner halten hingegen Aktien der Klasse N ohne Stimmrecht, die beim Verkauf in normale Aktien umgewandelt werden. Mitarbeiter erhalten Aktien der Klasse E, die nur bei einer begrenzten Zahl von Fragen zur Unternehmensführung stimmberechtigt sind.
Der Börsenprospekt räumt selbst ein, dass Besitzer der öffentlich gehandelten Aktien bei wichtigen Entscheidungen nur wenig mitzureden haben könnten – etwa wenn das gesamte Unternehmen verkauft werden soll.
Dafür sind fünf Prozent des Unternehmens einem gemeinnützigen Fonds, dem Anthropic Public Benefit Fund, zugeteilt. Bei jedem weiteren Anstieg des Aktienkurses um 50 Prozent gegenüber einem zuvor erreichten Schwellenwert kann der Verwaltungsrat weitere bis zu zwei Prozent des Unternehmens diesem Fonds übertragen. Auch die sieben Gründer haben sich verpflichtet, 80 Prozent ihrer Anthropic-Aktien für wohltätige Zwecke zu spenden.
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