Ohne den verletzten Bernhard Raimann haben sich die Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) bei den Houston Texans klar mit 3:26 geschlagen geben müssen.
Das ersatzgeschwächte Team des 29-jährigen Offensive Tackles aus Wien, der wegen einer Gehirnerschütterung ausfiel, steht nun bei 3:8 Siegen und hat damit kaum mehr Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Für den Division-Rivalen aus Texas war es hingegen der vierte Sieg im zehnten Saisonspiel.
Raimann hatte sich in der Vorwoche gegen die Miami Dolphins (24:22) die dritte Gehirnerschütterung in seiner fünfjährigen NFL-Laufbahn zugezogen. Offen ist, ob der rot-weiß-rote Left Tackle im nächsten Heimspiel gegen die New York Giants (29. November) einsatzbereit sein wird. In Houston fehlten den sich im Umbau befindlichen Colts um den erneut schwachen Quarterback Daniel Jones neben Raimann noch weitere Stammspieler in der Offensive Line sowie in der Verteidigung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.