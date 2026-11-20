Raimann hatte sich in der Vorwoche gegen die Miami Dolphins (24:22) die dritte Gehirnerschütterung in seiner fünfjährigen NFL-Laufbahn zugezogen. Offen ist, ob der rot-weiß-rote Left Tackle im nächsten Heimspiel gegen die New York Giants (29. November) einsatzbereit sein wird. In Houston fehlten den sich im Umbau befindlichen Colts um den erneut schwachen Quarterback Daniel Jones neben Raimann noch weitere Stammspieler in der Offensive Line sowie in der Verteidigung.