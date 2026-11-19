Während Unternehmen, Behörden und Ordinationen darin eine dringend notwendige Entlastung sehen, um Personalmangel abzufedern und rund um die Uhr erreichbar zu sein, fällt das Echo der Nutzerinnen und Nutzer oft gemischt aus. Digitale Assistenten beantworten zwar Standardfragen effizient und ohne Warteschleife, stoßen aber bei komplexeren Problemen rasch an ihre Grenzen. Datenschützer und Experten warnen zudem vor neuen technischen und sprachlichen Barrieren, die vor allem ältere oder weniger technikaffine Menschen ausschließen können.