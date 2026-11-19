Künstliche Intelligenz hält immer stärker Einzug in unseren Alltag: Ob beim Kundenservice, bei der Terminvergabe oder aktuell in ersten steirischen Arztpraxen – digitale Sprachassistenten übernehmen zunehmend den ersten Kontakt. Das Versprechen dahinter lautet maximale Effizienz, doch wie viel Automatisierung tut unserem Alltag wirklich gut?
Während Unternehmen, Behörden und Ordinationen darin eine dringend notwendige Entlastung sehen, um Personalmangel abzufedern und rund um die Uhr erreichbar zu sein, fällt das Echo der Nutzerinnen und Nutzer oft gemischt aus. Digitale Assistenten beantworten zwar Standardfragen effizient und ohne Warteschleife, stoßen aber bei komplexeren Problemen rasch an ihre Grenzen. Datenschützer und Experten warnen zudem vor neuen technischen und sprachlichen Barrieren, die vor allem ältere oder weniger technikaffine Menschen ausschließen können.
Wie erleben Sie den Vormarsch der künstlichen Intelligenz im Alltag? Wo bringt Ihnen die Technik echte Erleichterung und wertvolle Zeitersparnis, und wann haben Sie sich zuletzt über einen digitalen Assistenten, einen Chatbot oder eine automatisierte Hotline geärgert? Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns!
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